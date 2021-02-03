疫情升溫 教育部：高中以下延後4天開學 指考延至7月3日

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）考量國際疫情持續嚴峻、國內疫情升溫，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，教育部部長潘文忠表示，高級中等以下學校延後至2月22日開學，私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等除外；大學指考考試日程亦作調整，但考試範圍不變。

潘文忠今在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學，大專校院2月22日（含）以後開學，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。另原訂2月20日配合2月17日彈性放假調整上課之機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間。

公立幼兒園（含專設幼兒園）原則比照國民小學延後至2月22日開學；但私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

大型考試時間，四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日），考試日程不變、考試範圍將配合調整。大學指考原訂7月1日至3日，延後到7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

潘文忠表示，延後開學是為加強各級學校防疫整備及校園環境消毒，環保機關會協助校園公共區域環境消毒，學校負責上課空間和交通車，2月17日到2月21日為消毒期間，校園暫不開放。

另外，高中職以下延後開學期間（2月18日至2月21日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，以及國中、高中、五專1到3年級持有身心障礙證明子女，可申請「防疫照顧假」。

而依照勞動部規定，防疫照顧假為防疫應變處置的特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利的處分。依人事行政總處規定，家長得申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分，期間不支薪。