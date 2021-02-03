法國音樂劇《鐘樓怪人》台灣票房創佳績　「地表最帥阿公」原版卡司 17 秒高音超強

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)歐美經典音樂劇《鐘樓怪人》將五度來台，再度創下票房佳績，並將首度於台北及高雄帶來精彩演出。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》已四度來台演出，2019年團隊選擇台灣作為20週年世界巡迴首站，開賣首日即創下千萬票房紀錄，今(2021)年又再度造成搶票轟動，將首次於台北、高雄兩地演出，也將成為首齣攻進國表藝場館－衛武營歌劇院演出的歐美音樂劇，台北場則將於台北流行音樂中心舉辦。

主辦單位聯合數位文創表示，《鐘樓怪人》1998年開演至今，曾在巴黎創下連演126場輝煌成績，更締造全球巡演逾5,000場，各國版本《鐘樓怪人》於全球觀眾數更達1500萬人，連續七次「史上開演後最賣座的音樂劇」破金氏世界紀錄。

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這齣打破金氏世界紀錄的經典音樂劇《鐘樓怪人》，自1月27日開賣後，勢如破竹，再度打破其在台灣票房紀錄，創下開賣6小時完售3場票房佳績，讓我們來一起來看看有哪些必看亮點吧！

《鐘樓怪人》原版副主教卡司丹尼爾（Daniel Lavoie），有「地表最帥阿公」之稱，也是「加拿大國寶級演員」，是該劇自1998年在法國巴黎首演後，現存唯一的原版卡司。今年已高齡 72 歲，前次 20 週年世界巡演首次來台灣演出的他，以劇中 17 秒中氣十足高音與精湛演技，讓現場觀眾驚嘆不已！

而上次沒有欣賞到丹尼爾動人演出的觀眾，在今年台灣演出確認一公告後，便自發性號召「期望丹尼爾再度來台演出」集氣。在大家的引頸期盼下，丹尼爾終於允諾再度來台，為這場 2021 年上半年最豪華藝文饗宴，錦上添花！

此外，以法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》莫枯修一角走紅，擁有大批粉絲的 John Eyzen，過去曾在 2015 年來台飾演《鐘樓怪人》吟遊詩人一角。睽違 5 年，本次將久違回到《鐘樓怪人》劇組的 John 也將會是本次演出一大亮點！

主辦單位為慶祝《鐘樓怪人》首度進行北高雙城巡演，自即日起至2月25日期間購票並符合資格觀眾，就有機會參加媒體彩排場及粉絲見面會，搶先近距離接觸你最愛的偶像！

《鐘樓怪人》－首度北高雙城巡演

演出期間│高雄場：2021.5.19－2021.5.23；台北場：2021.5.28－2021.6.6

演出地點│高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）

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