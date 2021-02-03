新冠肺炎本土+0 增兩例境外移入 為無症狀印尼漁工

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案917、918)，皆為印尼入境且無症狀。



指揮中心表示，案917及918均為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年1月16日搭乘同班機來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。2人2月1日檢疫期滿後，由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握2名個案之同車接觸者共16人，因有適當防護，列自主健康管理。

我國截至目前累計917例確診，分別為803例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、834人解除隔離、75人住院隔離中。

指揮中心提醒，全球COVID-19疫情於1月中旬達高峰趨緩，但仍然嚴峻，美洲、歐洲為目前疫情流行中心；另越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險，故即日起將該國自低風險國家調整至中低風險國家；各國感染風險級別最新名單如下：