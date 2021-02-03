【發聲什麼事？】台灣「聲心修繕師」魏世芬: 聲音是名片•也是走進自己內心的鑰匙

在藝文圈頗具知名度的聲樂指導魏世芬，希望透過對於聲音的探索與調整，幫助人們更加認識自己。（遠流提供）中央社 在藝文圈頗具知名度的聲樂指導魏世芬，希望透過對於聲音的探索與調整，幫助人們更加認識自己。（遠流提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）從協助音樂劇釐清音域，到幫助鼎泰豐等企業員工，以聲音跟顧客交流，聲樂指導魏世芬出了一本書「發聲什麼事？」記錄陪伴大家「幫聲音化妝」的過程，她認為聲音是走進自己內心的鑰匙。

魏世芬是藝文圈內知名的聲音訓練師，從音樂劇到流行歌曲的演唱詮釋，整理一齣音樂劇每個演員音域的位置；再從舞台走到日常，幫企業上課，解決一般學員的聲音問題，「在日常生活中能夠好好用聲音交流，就是藝術。」

中央社2日引述魏世芬受訪時表示，聲音是每個人通往外在世界的名片，也是走進自己內心的鑰匙，接觸多了，魏世芬說，她已經可以從幾句話就知道這個人的職業、年齡甚至是原生家庭。

魏世芬說不是她會通靈，

「眼神跟表情也許可以刻意掩飾，但聲音就是實際記錄了一個人一生所有的訊息。 敢說甚麼，不敢說甚麼，聲音哪裡卡住了，往往都跟內在世界緊緊相扣。」

魏世芬舉例，有些人天生一開口就很惹人討厭，曾經有一名學員每一個發音都非常重，聽起來就很衝，已成慣性，「後來慢慢了解，原來她是隔代教養長大，父母親離異，她帶著母親對父親的恨意長大。」魏世芬說，每一種聲音背後，都有自己的生命故事。

從小魏世芬就愛唱歌、聽音樂、彈鋼琴，並學指揮念樂理，考大學時因為家人希望她念師範體系、當小學老師，硬是不讓她填北藝大，

「很喜歡的事情總是會過於投入，這是我的缺點，後來因為練太多導致聲帶發炎，我開始思考自己的未來。」

大學畢業之後，魏世芬把畢業證書交給家人，希望家人支持她出國念音樂，家人也同意，她負笈美國就讀西敏音學院，主修聲樂指導與鋼琴伴奏，返國後發揮所長，從聲樂指導做到自己很喜歡的音樂劇，現在也開課理解每個人的聲音密碼，看可不可以幫助人們走出心中的「坎」。

聽起來很玄，來看看莊舒涵-卡姊粉絲團版主的親身經歷:

2009年第一次跟(魏世芬) 老師在學學文創學唱歌，老師說：「妳的聲音很亮，不過少了些交流」（原來: 莊舒涵在公司悶壞了) 2011年我又去上了系列的歌唱課程，這次(魏世芬) 老師說：「妳的聲音柔和，但好多緊張在裡面」（原來: 莊舒涵當時剛出來創業)......

莊舒涵說: 「聲音的應用，有方法，一定要學，同一句話，不同聲音的應用，傳達出來的意義可以完全不同」!

魏世芬則說，之前追求聲樂家所創造的聲音之美，直到自己聲帶長繭了，放棄了聲樂家之路，後來因緣際會走上聲樂指導，「才知道美有很多可能，聲音也沒有對錯，只是希望大家在尋找聲音的旅程中，面對真正的自己。」

魏世芬小檔案 (資料來源: 博客來官網)

◆畢業於美國西敏音樂院，主修Vocal coach and piano accompanying，為台灣音樂劇重要推手之一。

◆現職: 聲音整治、音樂劇、流行歌曲演唱詮釋、傳統戲曲、有聲書演繹、金鐘金馬金曲藝人、企業及企業家等聲音教練，以及眾多電視節目選秀藝人訓練，及唱片配唱與製作。

◆現任台灣大學戲劇系兼任講師，獲2015台大教學優良獎，亦擔任兩廳院藝術推廣課程聲音講師；曾任中正文化中心兩廳院節目部評議委員。

◆合作過的藝術家: 包括魏海敏、黃鶯鶯、殷正洋、趙詠華、賴雅妍、李佳葳、李建復、賴佩霞、王琄、黃國倫、澎恰恰、許效舜……等國內外藝人。

◆參與過的重要音樂劇作品: 《四月望雨》、《隔壁親家》、《渭水春風 》、《天堂邊緣 》、《木蘭少女》、《賽貂蟬 》、《你好，我是接體員》……等。