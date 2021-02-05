Alexa
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉韓趙連線 卡住江朱連

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/02/05 09:16
資深媒體人趙少康3日確定回復國民黨籍後，國民黨主 席江啟臣（後中）在中常會表示，老朋友回家總是令人 欣喜，重要的夥伴先進，願意重回國民...

趙少康重回國民黨 江啟臣：改革走在對的道路

資深媒體人趙少康3日確定回復國民黨籍後，國民黨主 席江啟臣（後中）在中常會表示，老朋友回家總是令人 欣喜，重要的夥伴先進，願意重回國民... (來源 中央社)

資深媒體人趙少康將重返國民黨，並證實是由高雄市前市長韓國瑜的勸進，「韓趙」連線儼然成形，這對現任黨主席江啟臣、新北市前市長朱立倫和國民黨智庫副董事長連勝文，都造成極大挑戰。

因為韓趙當下著眼的黨主席選舉，接下來的一步，就是2024年的總統大選，這對黨內其他競爭者，都會構成一種強大的威脅。

趙少康目前已傳出有意角逐黨主席的位置，但他是否符合參選資格，黨內現在已經吵翻天。現階段黨內較多的說法，是必須返黨一年以上才能參選，否則，就是趙少康要取得中評委身分，至於要不要給趙少康聘書，又取決於江啟臣。

江啟臣仍在爭取連任黨主席的路程上，如今，若是給趙少康中評委身分，等於半途殺出一個程咬金，不給趙少康聘書，又顯得不夠大器，這著實給了江啟臣一道難題。

國民黨向來是內鬥內行、外鬥外行，趙少康擅長媒體議題操作外，韓國瑜的人氣也沒有散去，韓粉在近一年來只是轉趨低調，如今，韓趙合作不僅占據媒體版面，在網路上的聲量也不斷攀升。

除了江啟臣面對考驗外，這幾年一直靜觀其變、準備捲土重來的朱立倫，再度陷入邊緣化的危機。他和連勝文一樣，上次未正式投入黨主席補選，就是在等待一個重出江湖的契機，如今，趙少康加入戰局，打亂了朱立倫和連勝文的如意算盤。

而且，從韓粉的言論當中，不難嗅出韓趙的野心，絕對不是黨魁之爭而已，甚至是放眼2024年的總統選舉，能夠再次投入大選的行列。這也難怪，因為國民黨內仍沒有挑戰2024年總統大位的合適人選，唯一較可能的就是朱立倫，如果朱立倫在未來兩年仍缺乏舞台，自然會被淡出接班梯隊，韓國瑜若能持續維持溫度，就能把握住接下來的機會。

所以韓國瑜表面上是請出了趙少康，實際上仍是在為自己造橋鋪路，只不過，江啟臣和朱立倫恐怕不會乖乖束手就範，國民黨的茶壼風暴正悄悄上演。

（作者李平華，資深媒體人）
趙少康
國民黨
韓國瑜

相關新聞

【黨政軍條款】台灣NCC：趙少康若任黨職 須出清中廣股份
【黨政軍條款】台灣NCC：趙少康若任黨職 須出清中廣股份
2021/02/01 17:46
台灣資深媒體人趙少康•不排除參選黨主席　國民黨發言人: 資格不符
台灣資深媒體人趙少康•不排除參選黨主席　國民黨發言人: 資格不符
2021/02/01 17:30
美國解除與台灣交流限制　國內政黨看法不一
美國解除與台灣交流限制　國內政黨看法不一
2021/01/11 10:25
【更新】台灣立法院表決行政命令•民進黨挾人數優勢 「學校衛生法」禁萊豬闖關失敗!
【更新】台灣立法院表決行政命令•民進黨挾人數優勢 「學校衛生法」禁萊豬闖關失敗!
2020/12/24 19:52
〈時評〉美國萊豬難擋　應以科學方法嚴格管理
〈時評〉美國萊豬難擋　應以科學方法嚴格管理
2020/12/24 12:35

更新時間 : 2021-02-05 13:47 GMT+08:00

最受歡迎

【匪夷所思】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬強制集中檢疫•醫師公會譴責男方
【匪夷所思】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬強制集中檢疫•醫師公會譴責男方
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案
台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案
台北陽明山「平菁街」櫻花炸開 最佳賞花期曝光
台北陽明山「平菁街」櫻花炸開 最佳賞花期曝光
台中捷運有望春節前通車？9列車完成正線測試 預計2月2日前完成軸心組裝
台中捷運有望春節前通車？9列車完成正線測試 預計2月2日前完成軸心組裝
【更新】北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日　分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影
【更新】北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日　分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影
【投資理財老生常談】台灣低調穩健產險及保經公司 值得投資人注意
【投資理財老生常談】台灣低調穩健產險及保經公司 值得投資人注意
更新【桃園醫院群聚累計19例】台灣指揮中心: 2月4日擴大隔離者累計4283人•持續減少中
更新【桃園醫院群聚累計19例】台灣指揮中心: 2月4日擴大隔離者累計4283人•持續減少中
坐擁龜山島朝日海景 頭城全新酒店 春節前試營運
坐擁龜山島朝日海景 頭城全新酒店 春節前試營運
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏