〈時評〉韓趙連線 卡住江朱連

資深媒體人趙少康3日確定回復國民黨籍後，國民黨主 席江啟臣（後中）在中常會表示，老朋友回家總是令人 欣喜，重要的夥伴先進，願意重回國民... 資深媒體人趙少康3日確定回復國民黨籍後，國民黨主 席江啟臣（後中）在中常會表示，老朋友回家總是令人 欣喜，重要的夥伴先進，願意重回國民黨的大家庭，不 只凸顯國民黨的凝聚力已經有正面提升，更顯示現在改 革正走在對的道路。 中央社記者謝佳璋攝 110年2月3日 (來源 中央社)

資深媒體人趙少康將重返國民黨，並證實是由高雄市前市長韓國瑜的勸進，「韓趙」連線儼然成形，這對現任黨主席江啟臣、新北市前市長朱立倫和國民黨智庫副董事長連勝文，都造成極大挑戰。

因為韓趙當下著眼的黨主席選舉，接下來的一步，就是2024年的總統大選，這對黨內其他競爭者，都會構成一種強大的威脅。

趙少康目前已傳出有意角逐黨主席的位置，但他是否符合參選資格，黨內現在已經吵翻天。現階段黨內較多的說法，是必須返黨一年以上才能參選，否則，就是趙少康要取得中評委身分，至於要不要給趙少康聘書，又取決於江啟臣。

江啟臣仍在爭取連任黨主席的路程上，如今，若是給趙少康中評委身分，等於半途殺出一個程咬金，不給趙少康聘書，又顯得不夠大器，這著實給了江啟臣一道難題。

國民黨向來是內鬥內行、外鬥外行，趙少康擅長媒體議題操作外，韓國瑜的人氣也沒有散去，韓粉在近一年來只是轉趨低調，如今，韓趙合作不僅占據媒體版面，在網路上的聲量也不斷攀升。

除了江啟臣面對考驗外，這幾年一直靜觀其變、準備捲土重來的朱立倫，再度陷入邊緣化的危機。他和連勝文一樣，上次未正式投入黨主席補選，就是在等待一個重出江湖的契機，如今，趙少康加入戰局，打亂了朱立倫和連勝文的如意算盤。

而且，從韓粉的言論當中，不難嗅出韓趙的野心，絕對不是黨魁之爭而已，甚至是放眼2024年的總統選舉，能夠再次投入大選的行列。這也難怪，因為國民黨內仍沒有挑戰2024年總統大位的合適人選，唯一較可能的就是朱立倫，如果朱立倫在未來兩年仍缺乏舞台，自然會被淡出接班梯隊，韓國瑜若能持續維持溫度，就能把握住接下來的機會。

所以韓國瑜表面上是請出了趙少康，實際上仍是在為自己造橋鋪路，只不過，江啟臣和朱立倫恐怕不會乖乖束手就範，國民黨的茶壼風暴正悄悄上演。

（作者李平華，資深媒體人）