宜蘭綠舞攜「斑比山丘」推限量「拉布返校趣」住房專案

寒假快過一半，想到要開學就好不捨？沒關係，讓可愛梅花鹿陪你開心「返校趣」！宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「拉布返校趣」住房專案，專案內容再升級！除了可以在飯店換裝成時下最夯動漫角色、享受室內跳跳床的樂趣，還能前往斑比山丘餵食可愛梅花鹿、和新成員超萌迷你驢相見歡、逛戶外美食市集，再贈獨家限量精選好禮，兩天一夜暢玩兩大宜蘭人氣景點，讓假期療癒又開心。

宜蘭綠舞觀光飯店推出「拉布返校趣」住房專案，即日起至3月31日，雙人房最低7,490元起；家庭四人房最低10,390元起，每人每晚最低不到3千元！專案每房皆依房型人數贈早餐，除享最新推出「Cosplay熱血動漫祭」、「室內跳跳床」設施，還能免費暢玩宜蘭人氣景點「斑比山丘」，以及獨家「拉布返校趣」禮物包乙份 (數量有限，送完為止)。前五組訂購此專案Villa房型，加碼送斑比山丘「大拉布娃娃」(價值790元) 乙隻！「拉布返校趣」禮物包內含斑比禮物袋、人氣周邊商品小拉布娃娃、斑斑線圈筆記本以及厭世語鹿鉛筆各乙個，讓可愛的斑比陪你歡度快樂寒假！

距離飯店車程僅需10分鐘、鄰近梅花湖旁的療癒系景點「斑比山丘」，開幕近2年至今人氣仍居高不下，備受遊客喜愛。園區內可以和溫馴親人的梅花鹿零距離接觸、互動，還能餵食最新萌寵「迷你驢」。兩隻迷你驢因原飼主棄養，秉持動物友善理念的「斑比山丘」接手領養，經過幾個月的細心照護，已逐漸能大家接觸。外型毛茸茸且喜歡梳毛、打滾的迷你驢非常討喜，招牌大耳搭配呆萌表情，可愛模樣擄獲大小朋友的心。園區內也販售周邊商品，還有集結許多美食的文青系「拉布市集」，讓你能一票玩到底。豐富精彩活動一次網羅，快趁著假期帶著全家大小一同出遊，開啟愜意和風小旅行！