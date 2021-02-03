臺丹環境教育合作 邀到丹麥The Index Award來臺展出

環保署長張子敬與丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Mønsted)於今日（110年2月2日）下午2時在松山文創 園區南向製菸工廠，一同為「 臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」拉開序幕， 該展覽為免費參觀，展期自2月2日起至2月5日下午4時止。

丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Mønsted)致詞時表示：「在日新月異的大環境下， 若要在現有框架下有所突破，跨國合作絕對是一條正確的路， 而推動臺丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐臺的最大使命。 今天很高興能見到環保署與The Index Project（註1）間的持續合作， 這除了顯示臺灣在環境教育領域中努力不懈外， 更代表著丹麥式的思維及環境設計深受臺灣青睞， 希望透過這樣的合作，協助臺灣孕育出更多新一代的設計新秀， 產出更多能夠解決現今社會上許多大小不同的環境議題」。

張子敬署長於開幕時也提到：「借鏡丹麥環境教育結合設計、 創新和產業化的方式， 朝向以設計來因應全球氣候變遷等環境永續議題，我國自103年起 舉辦環境關懷設計競賽，每2年辦理1次，至今已辦理第4屆， 參賽作品從第1屆513件，到目前第4屆已增加至919件， 參賽作品關心之環境議題從永續發展、氣候變遷等， 擴大至空氣污染、人口老化、在地困境與全球難題等， 歷屆得獎作品，例如：尿布變黃金、生態淨水系統、 輕質節能磚等皆已商品化，並正在解決環境問題， 顯見環境關懷設計競賽正透過環境教育潛移默化的力量， 影響設計界」。

本次展出之作品係由INDEX於104、106與108年的得獎 （決選）作品中，挑出15件來臺展出，而這15項作品所對應欲解 決的議題涵蓋能源議題、氣候變遷、永續發展、糧食危機、 環境教育與重大疾病等。值得一提的是，本次所挑選出的作品， 都圍繞循環經濟概念，如運用再生聚酯製成的衣服 （作品名稱為Petit Pli），適合9個月至4歲的兒童反覆穿、海洋廢塑料再利用（ 作品名稱為Plastix）、鳳梨葉纖維布料（作品名稱為Pin atex）、創新海洋耕種模式（作品名稱為Greenwave） 等，同時也扣合環保署近期刻正努力推動與倡導的循環經濟政策。

此外，本次亦將展出我國環境關懷設計競賽1-3屆前3名的得獎作 品，而這9項作品所欲解決的議題涵蓋再生與綠色建材的應用開發、 海洋環境復育、再生資源利用及水質淨化設備等， 也呼應了聯合國永續發展目標「健康與福址、淨水與衛生、 永續工業與產業創新、永續消費與生產、海洋生態」等， 再再顯示我國設計界如何透過觀察發現環境問題， 再經由設計來解決問題。

環境關懷設計競賽可說是The Index Award的我國縮小版， 參與本競賽的前幾名得主將被環保署推薦去角逐The Index Award，這次的展覽，除讓大家更加瞭解The Index Award的評選重點外，更透過欣賞近期得獎作品的方式， 讓更多有興趣的人瞭解The Index Award，並獲得啟發。歡迎大家除了來觀展外，也能多多瞭解T he Index Award及環境關懷設計競賽內涵，甚至參賽， 詳細展覽參觀資訊請參閱環境關懷設計競賽活動網站：https: //www.epadesign.tw/。