【台灣春節疏運】台鐵瑞芳-猴硐坍方路段　經60天搶修•全線恢復通行

西正線搶通後首班車為區間車4103次(如告示板) ，清晨4時45分從宜蘭發車、終點站北湖，清晨5時58分抵達瑞芳站。（中央社) ... 西正線搶通後首班車為區間車4103次(如告示板) ，清晨4時45分從宜蘭發車、終點站北湖，清晨5時58分抵達瑞芳站。（中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵瑞芳－猴硐路段去年(2020年) 12月4日邊坡大面積坍塌，東正線已先恢復通車，但因岩盤走山致西正線工程延長。

台鐵60天來日夜搶修，今天(3日) 清晨5時許首班車抵達瑞芳站，全線正式通車。

鐵路坍方與通車路段示意圖(2.3更新, 如右上角黃色方塊;原圖取自台鐵官網/TN後製)

西正線搶通後首班車為區間車4103次，清晨4時45分從宜蘭發車、終點站北湖，清晨5時58分抵達瑞芳站。交通部次長兼代台鐵局長祁文中，今天從猴硐站搭乘首班車到瑞芳站。

當列車行經坍方處，祁文中有感而發地說，從去年12月4日至今，這段期間僅能靠單線雙向通行，對當地居民造成不便，感謝民眾配合。

祁文中表示，西正線原來預定8日搶通，但東北角地區陰雨綿綿、天氣很冷，施工相當困難，如今能提前通車，並通過嚴密測試，感謝工地現場同仁的努力。

他強調這一切還沒有結束，接下來包括邊坡加固、電纜管道和排水系統施作等，整個工程可能要到今年6、7月才會真的完工，「但至少在春節疏運前夕，把東西正線搶通，恢復民眾行的方便」。

中央社引述同車一位阿嬤受訪表示，不知道今天是全線通車，但前陣子誤點嚴重，希望之後都能正常。

台鐵瑞芳猴硐間去年12月4日發生大規模坍方，東部路線中斷，經台鐵日以繼夜搶修10天後東正線先恢復通車，當時交通部長林佳龍在臉書表示，西正線發現邊坡岩盤滑動，與相關專業單位研商調整搶修工法，預估需一個月以上的時間完成全線通車目標。

林佳龍昨(2日) 第9度到猴硐視察搶修進度，結束後接受媒體聯訪表示，西正線原先規劃8日通車，因搶修相當順利，包括電力、號誌、軌道目前都已經完工，通車時間正式提前到3日清晨5時。

台鐵瑞芳－猴硐路段109年12月4日邊坡大面積坍塌，經台鐵搶修後東正線已恢復通車。西正線搶修相當順利，通車時間也將提前到3日清晨5時。(上圖/下圖) 中央社攝於2月2日