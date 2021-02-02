美國關閉孔子學院 酈英傑倡台灣補華語教學缺口

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑呼籲，因應美國各地大學關閉孔子學院，台灣應該挺身填補華語教學缺口。（圖/中央社） 美國在台協會台北辦事處處長酈英傑呼籲，因應美國各地大學關閉孔子學院，台灣應該挺身填補華語教學缺口。（圖/中央社）

美國各地大學基於學術自由考量而關閉校內孔子學院，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）呼籲，民主台灣應該挺身填補華語教學缺口。

酈英傑接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時說，在因應美國學生學習華語的興趣這方面，台灣能「扮演關鍵角色」，且應利用這個機會來宣傳文化和民主。

中國的孔子學院在美國校園提供華語及文化課程，然而因許多大學擔憂中共藉機影響其學術自由，正迅速遭到關閉。美國國務院去年8月將孔子學院歸類為「外國代表機構」（foreign mission），更加速其式微。

酈英傑說：「中國共產黨認為台灣…和其他許多議題，都具政治敏感性。」「中國的敏感議題不應該影響美國校園的學術環境或課程。」

他說，相反地，「台灣和美國共享對於知識與學術自由的承諾」。

去年發起的「美台教育倡議」（U.S. Taiwan Education Initiative）提供一個框架讓雙方增加教育交流，在華府中止與北京的教育結盟之際，格外具有意義。

儘管「美台教育倡議」內文不具約束力，但已擴大雙方教育合作計畫，未來將有更多台灣教師赴美教授華語。

酈英傑說：「向台灣教師學習華語，意味能在一個免受審查或脅迫的環境學華語。」

孔子學院自2004年成立以來爭議不斷，遭控在台灣、西藏等敏感議題上審查教學。學院員工也遭控企圖影響合作大學現有的亞洲研究計畫課程。