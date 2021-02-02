立春時節來東北角尋找褐色寶貝-春季限定小海帶

時序又來到了立春，象徵著春天萬物開始蠢動， 連東北角海濱的小海帶也害羞的露出來向大家打招呼， 此時可看到漁村婦女或當地漁民們， 努力在礁岩上尋找穿插在翠綠色石蓴邊的褐色小寶貝， 為東北角乍暖還寒的限定美味海藻-小海帶。

小海帶俗稱腳白菜、白毛菜或鵝腸菜，小海帶產季由十二月至翌年4 至5月成熟期後逐漸衰敗，盛產期為1至2月間， 立春時期為最適合採收與食用的最佳季節， 東北角沿岸於海浪拍打的礁岩邊， 或是海蝕平台上皆能看到參雜在石蓴中的小海帶， 因此採收時要選擇在退潮海水下降時進行。 採收小海帶不用特別的刮取工具，徒手採摘小海帶後， 再使用簡單工具畚箕收集，並放入收集袋中即可。

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示， 採摘回來的小海帶需經過重要工序處理後才能食用，由於小海帶根部 (藻體附著於礁岩的部位)具有小石礫與沙子， 為了避免食用到石頭，必須將根部剪除後再利用海水洗淨， 以增加衛生與口感。最能散發原始香氣的方式為快炒， 先在鍋中放入蒜片、蔥段爆香後，再放入小海帶快炒，經過殺青後， 可以看到藻體顏色由褐色轉變為清脆的綠色， 此時快速使用冷水降溫，增加藻體的脆度，最後加入辣椒配色提味， 即可形成美味又不失營養的海邊小點，小海帶佐櫻花蝦炒飯， 青嫩爽脆的海味口感帶動了炒飯的香氣流動，流淌了整個飯桌， 嚐一口後令人食指大動，真是讓人餘「味」繞樑三日不絕。

新北市漁業處表示， 新北市東北角沿岸多變且具有複雜多變的海岸地形， 海洋資源相當豐富，有九孔、鮑魚、鯖魚、黑毛、白毛、臭肚、 小紫菜以及小海帶等各式海鮮， 誠摯邀請市民朋友趁著寒假時光帶著家人們來一趟東北角的輕旅行， 除了欣賞磅礡的海景與漁村傳統景色外， 也歡迎到在地海鮮餐廳享用當季的海洋鮮味， 為您的美食味蕾增添新頁吧！