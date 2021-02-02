侯友宜視察補習班防疫 全力守護學生校外學習安全

疫情尚未趨緩，補習班及課照中心(俗稱安親班) 是寒假期間學生主要去處，新北市長侯友宜今(2) 日親至補習班視察防疫，確認各項防疫措施是否完善， 要求補習班及課照中心持續落實佩戴口罩、加強消毒， 並鼓勵採梅花座，守護學生校外學習環境安全。

侯友宜市長表示， 全市補習班及課照中心核准學員數約30萬人以上， 寒假期間許多學生到補習班及課照中心上課， 面對疫情考驗一定要有完善防疫作為。自去年疫情開始迄今， 新北市即要求全市補習班及課照中心密閉空間一律佩戴口罩、 落實健康七守則「備物資、重消毒、量體溫、實聯制、戴口罩、 勤洗手、生病不上課」，從未中斷。近日因應疫情狀況， 已再次要求業者加強每日課後消毒， 並鼓勵採梅花座或分段分流等方式，以降低疫情風險、 保障學生健康。 他也要求教育局持續嚴格查核補習班及課照中心防疫措施， 若沒有做好防疫，最重將勒令停招或撤銷立案。

侯友宜市長今日到板橋區2家補習班， 檢視補習班體溫量測是否確實、實聯制是否落實、 教職員工生是否全面佩戴口罩及防疫物資整備情形、 環境消毒紀錄等。同時， 鼓勵所有補習班及課照中心在核准班級學生數容量之內， 採取梅花座拉大座位距離，或採分段分流上課、 線上教學等方式減少人數，並隨時依疫情做滾動式調整。 市長也呼籲補習班業者，疫情瞬息萬變， 業者要與市府站在同一陣線，以嚴謹的防疫態度、 萬全的準備力抗疫情。

新北市教育局自疫情發展以來， 訂有補習班及課照中心防疫工作事項檢核表， 檢核內容包含物資整備、通報機制及防疫作業等三大項目， 除提供業者自我檢核外，也納入平時稽查重點， 為學生學習環境做最高規格的安全把關。教育局表示， 將持續嚴格查察，若補習班未依規定辦理， 依短期補習班設立及管理準則第35及36條，得視其情節輕重， 分別為糾正、限改、停招，最重可撤銷立案； 課照中心依兒童及少年福利與權益保障法第108條，分別為限改、 處3萬以上30萬以下罰鍰、停辦，最重可廢止設立許可。

教育局也呼籲，生病不上課，家長可視學生身體狀況， 選擇在家自行照顧及學習，補習班及課照中心將依退費標準退費， 如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會網站（https:/ /appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/ Default.aspx）申訴。 也呼籲業者務必每日至新北市短期補習班管理及通報平臺(http s://lll.ntpc.edu.tw/Cram)掌握最新防 疫資訊，配合相關防疫作為，保護學生及民眾免於感染的威脅， 公私協力做伙抗疫！