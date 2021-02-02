中華電信MOD、Hami Video春節必看片單公布 還有38元新春優惠電影，天天都精彩！

今年新春長達七天連假，中華電信MOD及Hami Video準備海量影劇，《神力女超人1984》、《 親愛的房客》、強檔日劇《天國與地獄》…等強片， 讓客戶享受精彩內容，安心防疫，開心過年。新推出的MOD【 影劇全享包】，將電影、戲劇、卡通、紀實、 樂迷五大包月服務一次擁有，每月只要249元起， 所有強片一次滿足，防疫期間居家看片最幸福，最新最多元的影劇全 在中華電信MOD、Hami Video，讓您春節期間闔家欣賞歡樂一整年！

DC《神力女超人1984》院線同步，金馬獎話題國片《 親愛的房客》強片滿載！

DC超強賣座《神力女超人1984》上片3週， 票房快速突破2億台幣，戲院還沒下片，MOD火速上架， 與戲院同步，讓客戶過年安心橫躺沙發， 爽看女超人對抗心狠手辣的豹女。

春節MOD國片大爆發，首推金馬獎催淚黑馬，鄭有傑導演《 親愛的房客》，看金獎影帝莫子儀、 影后陳淑芳阿嬤祖孫三代矛盾又溫暖的情感。 還有中華電信全台獨家《可不可以，你也剛好喜歡我》、 年度金馬與票房強片《消失的情人節》、《無聲》。

各國強檔戲劇來拜年！春節相揪追劇超溫馨！

強檔日劇《天國與地獄》 看收視女王綾瀨遙顛覆療癒形象對上影劇變色龍高橋一生， 兩人交手之間不斷觸動對方的內心，同場尬戲精彩不斷！ 另有菅野美穗聯手北川悅吏子共同打造的戀愛喜劇《 我家女兒交不到男朋友》，故事中的單親媽媽與女兒相依為命， 因擔心阿宅女兒的感情生活而展開的溫馨詼諧尋愛之旅。 還有喪屍電視劇《與你在世界終結之日》 劇中男主角竹內涼真經歷隧道崩蹋，成功出逃後發現世界末日， 進而與夥伴對抗喪屍軍團展開生死之戰！

牛年歡樂滿檔必看人氣爆棚的第一名綜藝《尹食堂》與《 尹Stay》，由韓國超強綜藝一哥羅PD製作， 除了固定成員尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美之外，「最帥打工仔」 朴敘俊和《寄生上流》崔宇植也確定出演，超級華麗的陣容， 怎能錯過！

陸劇超強檔推薦《安家》，由孫儷主演超強房仲， 夾雜在人與房之間，講述了現代都市的情感故事，還有古裝奇幻《 琉璃》改編十四郎同名小說， 殘缺的少女褚璇璣和離澤宮弟子禹司鳳面臨愛情與陰謀， 攜手共對的仙俠傳奇故事。

牛年爆紅卡通動漫，全家老少不能不看！

今年卡通與動漫爆紅人氣榜第一名是《咒術迴戰》， 由新銳漫畫家芥見下下所作的話題少年漫畫，繼《鬼滅》之後， 日本全國瘋追，以男主角虎杖悠仁意外進入咒術師的世界， 經過最強咒術師與夥伴的磨練後， 開始了自己從平凡人變成咒術師的修煉之路。第二名是號稱「 最令人中毒的卡通」的療癒新作《PUI PUI天竺鼠車車》，故事舞臺發生在一個天竺鼠變成車子的世界， 以汽車各種的情境為中心，將友情、 冒險的動作戲藉由可定格與羊毛氈的畫面呈現， 以超可愛畫風收服所有人的心！除此之外《工作細胞S2》、《 約定的夢幻島S2》、《偶像學園Friends! S2》也推出話題續作！春節期間適合闔家觀賞，共享天倫之樂！

「新春38專區」，38元新春優惠電影，天天都精采！

除了單點和包月電影，MOD、Hami Video更推出「新春38專區」，提供《音速小子》、《 大黃蜂》、《猛毒》、《馴龍高手3》等超值強片， 讓客戶年頭看到年尾，天天都精彩！

MOD「春節專區」200萬看片金大放送！

中華電信MOD要讓客戶歡慶度春節，特別推出MOD「春節專區」 ，提供牛仔很忙抽紅包遊戲，看片金總獎金200萬，好看又好玩。

看好看滿【影劇全享包】5大享受1把抓， 海量影片隨選隨看超過癮！

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