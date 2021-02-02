富邦慈善基金會持續力挺台灣醫護人員

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒， 富邦慈善基金會繼去年率先設立「COVID-19防疫醫護人員關 懷慰問金補助專案」後，今(2)日宣布， 為感謝身在疫情第一線為台灣守住國門的衛生福利部桃園醫院(下稱 桃園醫院)，將捐贈300萬元給桃園醫院， 為辛苦的第一線醫護人員加油打氣！

富邦慈善基金會表示，步入冬季以來疫情趨於嚴重， 全球疫情不斷拉警報，而台灣的防疫成果有目共睹， 除了感謝政府積極的防疫佈署，更感謝在第一線與病毒抗戰、 守護全民健康的醫護人員。其中， 桃園醫院肩負的防疫工作更是重中之重， 由於位於守護國門第一道防線的桃園， 桃園醫院過去一整年收治全台高達25%的新冠肺炎確診病患， 其醫護人員的辛苦與壓力可想而知。

為感謝桃園醫院的醫護人員為台灣民眾負重前行， 富邦慈善基金會宣布捐贈新台幣300萬元， 將交由桃園醫院統籌使用， 主要使用於獎勵抗疫第一線的醫護人員們， 向辛苦的桃園醫院醫護人員致上敬意與感謝。同時， 也希望藉此拋磚引玉， 號召社會各界共同成為防疫第一線醫護人員的堅強後盾！

富邦慈善基金會於1988年由富邦集團 故總裁蔡萬才基於「回饋社會」的理念創立， 以服務社會弱勢為宗旨。透過「用愛心做朋友」助學活動、「 急難救助」專案與結合富邦集團員工組成「愛心志工社」， 整合各界愛心與資源，將愛與關懷透過實際行動深入台灣各地。自新 冠肺炎疫情發生以來，富邦慈善基金會除審慎面對疫情、 做好防疫工作，也持續號召各界力挺醫護人員， 期盼在面對疫情嚴峻挑戰的關鍵時刻，為社會注入正向的力量！