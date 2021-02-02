寒流加疫情雙夾擊 新北平安袋送溫暖 侯友宜：民眾平安才能過好年

面對持續寒流和疫情雙重夾擊， 新北市連續6年的春節平安袋和貼心服務，今年擴大辦理。 除了在全市16個分局161個派出所預先準備2千個裝滿食品的平 安袋供緊急應用外，春節期間境內各大宮廟及寺院均會準備熱食， 另外UNIQLO台灣優衣庫公司捐助5千件衣物及1萬5千份每份 3片口罩；「113保護專線」更是24小時不打烊， 新北市長侯友宜表示，照顧好每位民眾平安健康，才有好日子過， 也才能過好年。

社會局以「牛好日子」為新北市春節貼心服務召開記者會， 同仁翻轉西遊記牛魔王和鐵扇公主的故事演出行動劇， 因為人間寒流加上疫情，有些弱勢家戶瑟縮在街頭， 幸好有警察發現，及時提供平安袋， 鐵扇公主決定將火燄山的火搧大一點，以增加人間的溫暖。

侯友宜表示，春節貼心服務已邁入第6年， 為了能深入各地即時提供協助，每年都備有平安袋及緊急採買金， 透過各分局、派出所等單位發放給有急需的民眾， 後續再交由社工處理。歷年來共發放9,300份， 另有特殊需求如尿布、奶粉、營養品等，以零用金購買支付。

侯友宜說，今年除了吃的民生物資外， 也感謝台灣優衣庫公司捐助5,000件衣物及15,000份( 1份3入)口罩，交由各社會福利中心發放給有需求的弱勢家庭。 另外，教育局「幸福保衛站」餐食持續供應，警察局和社會局「 113保護專線」在春節期間不打烊，持續24小時守護幼苗， 要讓民眾都能平安過好年。 海山分局江翠派出所女警黃祐昕表示， 她去年執勤時曾遇到一位中年男子，似有生活苦情求助， 她當下送了平安袋並予以鼓勵， 沒想到半年後在路邊一位發傳單的男子主動向她感謝， 原來就是領取平安袋那位，男子跟她說幸好當時平安袋拉了他一把。

社會局長張錦麗表示，平安袋由元亨寺臺北講堂會常法師、 新莊慈祐宮主委陳圓光、土城區修圓慈善會理事長王正春、 北台一心慈善會長王欽益、正方天恩功德會宮主廖嘉楨、 九玄聖宮及中華民國紳士協會志工團長林勝用等共同認捐， 在全市161個派出所外加元亨寺臺北講堂、部立臺北醫院、 街友外展中心、板橋恩友中心及社會局救助科等166處據點發放。 警察局副局長吳坤旭表示，平安袋均已分送到各派出所及分駐所， 另有預支現金備用，如警察在巡邏時發現有需要者， 會主動給予協助，民眾如有急需，亦可到派出所提領。

民政局長柯慶忠表示，春節期間境內宮廟及寺院， 依各宮廟公告備有熱食，供民眾祈福取用，惟需注意防疫規定， 做好各項防疫措施。 教育局主秘丁雅君則表示，「幸福保衛站」供應全年無休， 針對18歲以下兒少遇緊急情事，可至統一超商7-11、萊爾富、 OK超商、全家便利等四大超商登記領取。