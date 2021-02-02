寒流加疫情雙夾擊 新北平安袋送溫暖 侯友宜：民眾平安才能過好年

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
面對持續寒流和疫情雙重夾擊，新北市連續6年的春節平安袋和貼心服務，今年擴大辦理。除了在全市16個分局161個派出所預先準備2千個裝滿食品的平安袋供緊急應用外，春節期間境內各大宮廟及寺院均會準備熱食，另外UNIQLO台灣優衣庫公司捐助5千件衣物及1萬5千份每份3片口罩；「113保護專線」更是24小時不打烊，新北市長侯友宜表示，照顧好每位民眾平安健康，才有好日子過，也才能過好年。
社會局以「牛好日子」為新北市春節貼心服務召開記者會，同仁翻轉西遊記牛魔王和鐵扇公主的故事演出行動劇，因為人間寒流加上疫情，有些弱勢家戶瑟縮在街頭，幸好有警察發現，及時提供平安袋，鐵扇公主決定將火燄山的火搧大一點，以增加人間的溫暖。
侯友宜表示，春節貼心服務已邁入第6年，為了能深入各地即時提供協助，每年都備有平安袋及緊急採買金，透過各分局、派出所等單位發放給有急需的民眾，後續再交由社工處理。歷年來共發放9,300份，另有特殊需求如尿布、奶粉、營養品等，以零用金購買支付。
侯友宜說，今年除了吃的民生物資外，也感謝台灣優衣庫公司捐助5,000件衣物及15,000份(1份3入)口罩，交由各社會福利中心發放給有需求的弱勢家庭。另外，教育局「幸福保衛站」餐食持續供應，警察局和社會局「113保護專線」在春節期間不打烊，持續24小時守護幼苗，要讓民眾都能平安過好年。 海山分局江翠派出所女警黃祐昕表示，她去年執勤時曾遇到一位中年男子，似有生活苦情求助，她當下送了平安袋並予以鼓勵，沒想到半年後在路邊一位發傳單的男子主動向她感謝，原來就是領取平安袋那位，男子跟她說幸好當時平安袋拉了他一把。
社會局長張錦麗表示，平安袋由元亨寺臺北講堂會常法師、新莊慈祐宮主委陳圓光、土城區修圓慈善會理事長王正春、北台一心慈善會長王欽益、正方天恩功德會宮主廖嘉楨、九玄聖宮及中華民國紳士協會志工團長林勝用等共同認捐，在全市161個派出所外加元亨寺臺北講堂、部立臺北醫院、街友外展中心、板橋恩友中心及社會局救助科等166處據點發放。 警察局副局長吳坤旭表示，平安袋均已分送到各派出所及分駐所，另有預支現金備用，如警察在巡邏時發現有需要者，會主動給予協助，民眾如有急需，亦可到派出所提領。
民政局長柯慶忠表示，春節期間境內宮廟及寺院，依各宮廟公告備有熱食，供民眾祈福取用，惟需注意防疫規定，做好各項防疫措施。 教育局主秘丁雅君則表示，「幸福保衛站」供應全年無休，針對18歲以下兒少遇緊急情事，可至統一超商7-11、萊爾富、OK超商、全家便利等四大超商登記領取。