Asia 49亞洲料理及酒廊 情人節豪華海陸大餐

享有『新北第一景觀餐廳』美譽的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，以200坪空中花園和可遠眺101大樓的觀景台，備受型男靚女和家庭客層喜愛！疫情當前，該廳去年總營收更勝前年，可見其受歡迎的程度。迎接最浪漫的2月14日情人節，Asia 49熟稔法餐又精通香料運用的王鐘賢主廚，特別設計了「愛在雲端」情人節雙人晚間套餐，售價NT$3,888元(需加一成服務費)，要以頂級食材和馥郁迷人的豪華海陸佳餚，讓愛侶用美食註記濃情時刻，甜蜜放閃。今年情人節適逢大年初三，訂位踴躍，為免向隅，請即電專線(02)7705-9717預約。

Asia 49室內以金箔壁面裝飾的中島吧檯，搭配座位區陳設的鏤空金屬屏風，營造出低調奢華的浪漫氛圍！室外的天幕花園更是美不勝收，星光月色，幻化眼前；觀景台則在夜暮低垂時，籠罩在霓虹彩影之下，夢幻指數破表！法餐出身的主廚王鐘賢精選食材，再用特製香料突顯餐點的撩人美味！

此一六道式情人節晚餐，開胃菜是「乾煎綠蘆筍佐鮭魚卵乳酪球/泰式檸檬青醬」，飄散著白酒奶油香氣的美國進口肥碩綠蘆筍上，擺著鮭魚卵、乳酪球，佐以加了薄荷葉打成的泰式檸檬青醬，入口滋味迸發，鹹鮮交融，令人銷魂。湯品是「薑黃烤白肉魚菲力佐田螺龍蝦湯」，以薑黃、魚露賦味的烤比目魚排，以及藉由多種南洋香料浸泡入味的田螺，置入紅豔的龍蝦湯中上桌，撞色吸睛，美味無比。

熱前菜為「炙燒加拿大半生干貝&廣島炸生蠔/番紅花魚子醬」，以椰漿、鮮奶油增加甜潤香氣的番紅花魚子醬，賦予稍加炙燒的加拿大生食級干貝、和無比酥脆的巨無霸廣島生蠔，極盡華麗的吞舌快感！之後再以微辣爽脆的「蟹肉風味可樂餅淡咖哩沙拉」，全然挑起食慾，並以「萊姆雪酪」一新味蕾，準備迎接大餐的主角登場。

可供二選一的主菜是「奶油白蘭地煎開心果日本A5和牛/紅麴酒釀汁」、以及「清蒸鮭鱒魚菲力海葡萄/海膽椰漿蛤蜊汁」，前者採用最頂級的日本鹿兒島A5黑毛和牛肉，噴灑白蘭地先煎再烤，繼之在牛排上鋪覆開心果美乃滋增香，並以特調的紅麴酒釀醬汁佐餐，多重美味輪番上陣，口口驚艷！魚排則用白酒檸檬奶油醬蒸烤而成，搭配濃郁的海膽椰漿蛤蜊汁，鮮美滋味在唇齒間流轉，令人陶醉！最後一道「主廚手作卡士達夾心餅」馥郁清甜，卻有夾層中的糖漬萊姆與酸香莓果突襲，彷彿璀璨煙火綻放天際，定格成為美麗回憶！

「Asia 49亞洲料理及酒廊」隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。「Asia 49亞洲料理及酒廊」地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49F(板橋大遠百旁)。