可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛

花蓮縣富里稻草藝術節今(2)日開幕(圖/花蓮縣富里鄉農會) 花蓮縣富里稻草藝術節今(2)日開幕(圖/花蓮縣富里鄉農會)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)第二屆花蓮縣富里稻草藝術節今(2)日開幕，以動物迷蹤為題，呈現20件使用稻草打造而成的巨型可愛動物，坐落於富里鄉十分吸睛。

綜合媒體報導，去年第一屆試辦後飽受許多遊客的喜愛，主辦單位決定要擴大舉辦，今年富里稻草藝術季將從2月2日登場，一路展出至4月30日為止，將展出超過20種的大型動物稻草作品。

展品由社區居民蒐集富里鄉內有機稻田收割後的稻草以及各類環保素材，花了一個多月時間製作，招牌亮點有金剛大猩猩、經典卡通龍貓、酷斯拉等大型動物，還有天鵝、貓頭鷹、Ｑ版恐龍與小萌牛等可愛的稻草造型，全場多達20餘座巨型稻草動物，遍佈1.1公頃花海間，打造熱鬧非凡的動物派對意象。



(圖/行政院農業委員會)



(圖/花蓮縣富里鄉農會)

「啾咪」竹編猩猩為台南竹藝師劉哲安團隊設計，今年仍以銀背猩猩為主題意象，取其守護家園意涵，就如同羅山有機村守護土地有機耕作至今25年一樣。

花蓮縣富里農會總幹事張素華表示，「今年的主題取名動物迷蹤-沃野派對」主要我們農會在推動與大自然和諧共存。可以看見農友技術更細緻純熟，一群『被務農耽誤的藝術家』。」

張素華指出，可能作品太可愛，河馬、小企鵝、貓頭鷹都有被遊客破壞的痕跡，農民已修理多次，呼籲民眾勿動手拉扯，愛護公共藝術品。

稻草藝術祭活動將於2月4日正式舉行，當天也是農民節，盼成為花蓮南區遊程新亮點。1月30日至3月1日期間，每週六、日與過年初一至初五期間，都會舉辦「富麗富里好市集」。

花蓮「富里稻草藝術季」

活動地址：花蓮縣富里鄉東湖6號

展覽時間：2021/02/02-2021/04/30 08:00-17:30

活動粉專：http://bit.ly/3povUqt

停車資訊：展售中心旁邊備有免費停車場