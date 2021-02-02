【本土個案零增加】新增3境外移入案例 進口冷凍食品新冠病毒核酸檢測今公布免驚

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）周二本土個案零增加！中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，國內迄今已累計916人確診。新增的案914至案916分別自美國、日本及菲律賓入境。

除了公布確診個案，有鑑於中國過去數個月來不斷宣稱在各種進口冷凍或冷藏食品包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，指揮中心今也公布國內進口冷凍及生鮮食品病毒核酸檢測報告，讓民眾安心。指揮官陳時中說，抽樣檢測從去年11月開始，持續至今年1月底，受檢品項多元，包括豬雞牛肉、鮭魚及其它水產品，目前結果顯示來自美國、日本、西班牙、智利、中國、越南、印尼等地進口食品，檢測結果全為陰性。

2日記者會上媒體問到，春節後企業是否該比照去年清明假期模式，啓動異地上班？陳時中說，去年清明假期間前，有大量國人自歐美返國，境外移入確診案例大量增加，同時本土案例感染源不明，不過，目前情況不同，確診感染源清楚，但仍建議大家提高警覺並限縮聚會規模，若風險層級有變化，會立即公布採取相應防疫措施。

三新增確診皆境外移入，本土「加零」



指揮中心表示，案914為本國籍60多歲女性，去(2020)年9月至美國工作，今(2021)年1月30日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知搭機後出現腹瀉症狀，於機場進行採檢，結果為陰性，2月1日於集中檢疫所進行二採，並於今日確診。



案915為日本籍50多歲男性，今年1月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案1月30日檢疫期滿後，由公司安排至醫院自費採檢，因結果呈現弱陽性，收治住院隔離；個案1月30日之檢體經實驗室複驗，核酸及血清總抗體均為陽性，於今日確診。



案916為本國籍20多歲男性，去年1月至菲律賓就學，今年1月26日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫。個案1月28日及29日陸續出現喉嚨不適及咳嗽症狀，1月31日主動回報，2月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

指揮中心表示，皆已匡列今日確診個案（案914至916）的同班機乘客、防疫旅館工作人員與相關接觸者，列居家隔離。



指揮中心統計，截至2日，國內累計157,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含153,337例排除)，其中915例確診，分別為801例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、832人解除隔離、75人住院隔離中。