洪瑞麟畢生創作回台灣捐贈文化部　國美館典藏1496張畫作、40本素描冊

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣前輩畫家洪瑞麟畢生作品捐贈於文化部 ，共1496張圖及40本素描冊，將交由國美館代管。

國美館1日舉行「如光隨行–洪瑞麟作品開箱記者會」， 文化部長李永得、國美館長梁永斐、立法院副院長蔡其昌、 立法委員黃國書、成功大學教授蕭瓊瑞等， 共同出席見證洪瑞麟作品重現在臺灣故鄉。 記者會上用心安排與定居美國的洪鈞雄先生現場連線， 並由蕭瓊瑞導覽展示的31件作品及30冊素描本。

文化部長李永得表示，洪瑞麟的美學以簡單的線條深刻刻劃勞工的身影，「 不管礦坑有多麼黑暗、礦工朋友身上有多少黑炭， 前方總有一道光譜，除了呈現勞動美學外，也是撫慰人心、 帶給人們希望的作品」。

國美館表示，為迎接洪瑞麟作品回臺，國美館早於108年底便委託 成功大學教授蕭瓊瑞前往美國調查造冊， 但作品的歸鄉路卻因疫情影響充滿變數，所幸最後克服萬難， 終在去年12月22日將捐贈作品安全運抵國美館。

國美館本已典藏6件洪瑞麟的 作品，包含4件水彩畫及2件油畫，將捐贈作品典藏及數位化， 並擴大加值運用，妥善規劃洪瑞麟的作品展與論壇等。

洪瑞麟（1912-1996）出生於臺北，1927年進入「 臺灣繪畫研究所」，在石川欽一郎的指導下學習水彩與素描。193 0年赴日習畫，隔年（1931）考入帝國美術學校（ 今武藏野美術大學）西畫科，一生創作不輟。

洪瑞麟的繪畫生涯約略可分為藝術啟蒙期（1924~1930）、 留日進修時期（1930~1937）、礦工時期（1938~ 1972），以及晚年陽光時期（1972~1996） 等四個時期。捐贈的作品完整涵蓋了四個創作時期的作品，包括19 27年接受石川欽一郎指導仿米開朗基羅作品的摹寫素描、 留學帝國美術學校的素描、最著名的礦工系列作品， 以及未曾曝光過的抽象作品。

洪瑞麟曾任職於瑞芳的煤礦工廠，以礦工為創作題材的「礦工時期」 是最具代表性的作品。「我的畫就是礦工日記，也是我自己的反省」 ，實踐一生當中體察勞動者，和堅持為勞動者作畫的精神。

洪瑞麟礦工時期的作品整體筆觸多粗獷率性， 卻在寥寥數筆間精準描繪勞動礦工的姿態。 作品往往以一片黑暗的背景中透露出的微光象徵生命裡的希望， 展露出洪瑞麟的人文關懷，亦為臺灣礦產業鼎盛時期的榮光中， 留下光芒後點滴血汗的勞動者日記。