〈時評〉5G平價新手機搶市　台灣5G準備好了沒？

去年第4季起受惠iPhone 12兩波新機開賣，推升五大電信5G用戶申裝量，讓台灣5G整體用戶數在2020年底一舉突破百萬，今年初中低階5G手機紛紛推出且熱銷，可望為5G市場帶來另一波申裝熱潮，單單三大電信龍頭預估5G用戶在今年年中都可望各自達到百萬戶，讓台灣5G用戶更上層樓的來到400萬戶以上，只是業者若無法提供優質的連線跟覆蓋率，又貴又難用將成民眾嫌棄話題，可能引發一波棄5G改4G的退訂潮。

南韓在2020年底5G用戶數已突破千萬人，去年10月在南韓議會有議員指出，原本選用5G網路服務但是後來改降至4G服務的用戶數超過50萬，占該國5G用戶數的6.5%，最主要就是5G網路服務價格太高昂，卻又無法提供優質的連線跟覆蓋率，讓許多用戶再度選擇使用速度較慢的4G，雖然5G用戶轉用4G仍屬少數，但卻不失為一個警訊，值得台灣發展5G的借鏡。

南韓目前超過7,000萬名行動網路用戶中，申辦5G的用戶占比已攀升至14.2%，但為何南韓5G商用一年半後，還有近6,000萬人還繼續用4G，即便電信業者標榜5G連網服務，可以帶動更快串流影音的服務，或是即時虛擬實境體驗，甚至能以串流方式玩遊戲等，但對於5G網路初期應用與4G網路服務，大部份的人似乎認為沒有太大差異，對於一般人來說無法產生太大誘因。

根據統計，南韓人口約近5,200萬人，2019年4月初5G網路就已正式進入商用階段，到了2020年4月30日，也就是南韓5G服務推出一年後，5G用戶數已突破600萬。台灣2,300萬人口不到南韓一半，台灣在2020年7月才正式進入5G時代，不到半年就已拚出逾百萬用戶規模，若開台一年用戶數就達到400萬戶，那台灣5G發展速度確實比南韓還要快。

NCC的最新統計，去年第3季底台灣行動通訊用戶數為2,920萬戶(未計預付卡549萬戶)，2020年底5G用戶數突破100萬戶，意即5G開台半年申請5G用戶數的比率為3.42%，今年中若達400萬用戶數，比率就可以提升到13.7%左右，台灣5G開台雖較南韓晚，卻只花一年時間就快趕上南韓14.2%的進度，但5G涵蓋率若無法有效提升，也可能像南韓一樣出現5G退訂潮。

聯合國統計，目前全球採4G網路連接上網比例仍達84.7%，而Ericsson的統計數據，2020年底5G網路服務覆蓋範圍可達10億人口居住範圍，約佔全球人口數量的15%，5G網路服務使用人數約為2.2億人，光是在中國境內就有1.75億人開始使用5G連網服務，對比當年4G網路服務的推動速率，5G連網服務擴展速度相當快，預期在2026年底5G連網服務使用人數將超過35億人。

5G是國家未來發展重點之一，政府意識到5G發展快慢對國家的未來影響很大，因而大力推動前瞻基礎建設計畫第三期，預算已在元月獲立法院審議通過，電信業者原本規劃5年建置1萬6千多個基地台，在前瞻三期預算挹注之下，期程可望縮短為2年半，基地台數量更增為3萬9千多個，使5G涵蓋率大幅提高，由目標5年達50%提升到85%，提升我國數位競爭力。

各家手機大廠繼高階5G手機後，目前陸續推出中低階的5G手機，數量之多讓人看了眼花撩亂，而且紛紛大打價格戰搶市，激起不少民眾對申辦5G網路的意願，那民眾到底該不該趁勢撿便宜購買5G手機？該不該申辦5G通訊業務呢？

NCC統計，截至去年11月全台5G涵蓋率約26%，預計到2024年5G涵蓋率可達到80%，也就是說台灣雖已邁入5G通訊時代，但最近1~2年內還處於基礎建設階段，民眾此時該不該辦5G見仁見智，只是台灣5G發展的快慢，絕對是影響台灣未來經濟發展的重要關鍵。