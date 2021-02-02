台灣犯罪懸疑電影《緝魂》登新片票房冠軍　網讚：「張震連青筋都會演戲！」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 犯罪懸疑電影《緝魂》由程偉豪執導，重量級演員張震與張鈞甯主演，首週末票房拿下台北首週末票房冠軍，更登全台新片票房冠軍！

寒假第一檔重量級國片《緝魂》上週五(1/29)盛大首映，上映三天就有粉絲衝8刷，引起影評推爆，也吸引眾多名人進戲院力挺，首週末票房近700萬拿下台北首週末票房冠軍，一登全台新片票房冠軍！

九把刀大推：「懸念翻轉到底，今年最好的類型片！」邵雨薇也力讚：「太好看了，隨便說什麼都爆雷！」陳柏霖則驚呼：「超級好看！大推！」金馬獎最佳女主角提名李霈瑜更是驚艷：「《緝魂》太優秀了我受驚！」鳳小岳感動推薦：「《緝魂》是華語片的新突破！」Lulu黃路梓茵則是大讚：「張震簡直把戲演到脊椎裡了！」

網友們不僅對於《緝魂》讚嘆不已，紛紛大讚台灣電影竟然可以拍到如此厲害的程度，他們更是對張震的演出驚嘆連連，不僅力讚他演技精湛：「張震連青筋都會演戲！」媒體更是紛紛看好他會搶下今年金馬獎的門票。

過年檔犯罪驚悚首選國片《緝魂》，發布花絮聯合演出篇，林暉閔、李銘順、孫安可、古斌等在花絮中暢聊拍戲印象最深刻的事情，公開更多精彩幕後拍攝過程。

《緝魂》上映首週末，男主角張震勤跑戲院映後活動，三天下來共突破20場。其中有一場的觀眾映後與全場分享，她自己也罹患癌症，看到《緝魂》中張震為飾演罹癌的角色付出許多，深感共鳴且感動，場面相當溫馨。

電影劇情自著名集團董事長慘死家中展開，負責此案的檢察官梁文超（張震 飾）與妻子刑警阿爆（張鈞甯 飾）在調查過程中得知，死者多年的合作夥伴萬博士（李銘順 飾）、與前妻的兒子王天佑（林暉閔 飾）、年輕的新婚妻子李燕（孫安可 飾），甚至是死去的前妻，每個嫌疑人之間都有著錯綜複雜的關聯，隨著更多線索逐漸浮出水面，他們也逐漸發現豪門血案背後隱藏的驚人秘密。

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