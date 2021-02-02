【又是主動脈剝離 ?!】世界先進副總劉啟光猝逝　上週才出席台灣增產車用晶片會議

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）晶圓代工廠世界先進行政副總經理劉啟光，1日不幸去世，享壽62歲，世界先進表示遺憾與不捨。劉啟光上週還出席經濟部有關增產車用晶片的會議。

世界先進今天(2日) 也發布即時重大訊息:「公告本公司第二順位代理發言人異動」 ，文中提到行政副總經理暨第二順位代理發言人劉啟光去世的消息。

中央社引述世界先進表示，劉啟光1日突然身體不適，經緊急送醫搶救，仍不幸於晚間7時不治，事發突然，對此感到遺憾與不捨。

劉啟光近日身體並無異狀，世界先進指出，劉啟光上週還代表公司出席經濟部長王美花針對車用晶片缺貨一事召集的會議。

劉啟光是輔仁大學經濟系畢業，英國萊斯特大學工商管理碩士，成功大學高階管理碩士在職專班（EMBA），於2017年11月加入世界先進，之前曾任職中華電信集團宏華國際、台積電及工研院電子所。

《自由》報導，劉啟光是在昨公司舉行董事會時，傍晚突發主動脈剝離，緊急送醫，不到2小時就不治去世，公司與親友感到非常突然，也很不捨。

常見症狀：

根據三軍總醫院心臟內科衛教資訊, 主動脈剝離常見症狀如下

胸痛(有90%的病人會有)： 主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等如果胸痛僅在前胸，有可能為升主動脈的剝離；如果疼痛有延伸至頸部或者下顎，有可能為主動脈弓的剝離；如果疼痛延伸至下背部，有可能為降主動脈的剝離。 通常伴隨著高血壓。 (有60%的病人有合併高血壓症狀) 因血管剝離導致有血管阻塞、器官缺血或梗塞情況， 如：休克昏迷、中風癱瘓、心肌阻塞、腸阻塞、肢體缺血等。 心臟方面： 主動脈瓣閉鎖不全（似門關不緊）、血胸、心包填塞（體液聚積於心包膜內，導致心臟無法有效的跳動），最後容易引發休克與心臟衰竭的情形。 心跳增加、臉色蒼白、活動力減低、 注意力無法集中、焦慮、冒汗、頭昏眼花、咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞 等。

可能 會誘發主動脈剝離的因素：

高血壓—約2/3的患者都有高血壓的病史。 先天性主動脈窄縮。 馬凡氏症候群（Marfan症候群）屬於先天結締組織疾病—容易造成升主動脈破裂。 懷孕、胸部外傷。

(以上資料來源:三軍總醫院心臟內科衛教資訊)

醫師提醒

全台每年有近2000人主動脈剝離，是常見猝死主因。根據林口長庚醫院最新研究發現，超過一半主動脈剝離疾病的發生與遺傳有關，且相較沒有家族病史患者，發病年紀會較輕。

有主動脈剝離家族史的民眾，宜及早至專科門診追蹤，進行影像檢查，並嚴格控制血壓及戒菸，改善不良的生活習慣，如果有主動脈病變應積極接受外科治療。

另根據健康醫療網報導，去年 (2020年) 知名藝人小鬼就是因為主動脈剝離在家不幸離世，這類心血管疾病，往往突然發生，讓家人措手不及。

報導引述振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師李永在表示，這類重急症的治療成果往往與家屬期待有落差，主動脈剝離通常很緊急，1/3患者未到醫院即血管破裂死亡，1/3即使到院後往往還會惡化，只有少數1/3到院後無特殊變化。「家屬期望都很高，但是手術難度很高，即使手術成功，全身血流受阻後，恢復仍較慢，需要醫療團隊與家屬好好溝通。」不過他也坦承，手術過於緊急，醫病充分溝通確實有難度。

醫師提醒

李永在醫師說，主動脈剝離有兩類患者，一種是先天性疾病，如馬凡氏症候群，40前會發病，往往有家族病史，20幾歲就要監控血壓和主動脈大小，過大時應手術治療；另一類是50多歲後患者，通常與高血壓有關，天氣變化時要更積極控制血壓。

李永在比喻，主動脈將血運送至全身，猶如「高速公路」，影響各大器官血流，包含腦部、肝臟、腎臟和腸等。因此主動脈剝離的位置影響危急程度，症狀多元，包含猝死、心肌梗塞、中風、腸肝問題，及手腳缺血等重大問題，大部分的患者，平常並無任何徵兆，突然主動脈剝離時，因為牽涉到不同的發生部位，症狀往往會不同，有時會拖延診斷及治療時機。

李永在說，主動脈手術牽涉大血管重建，是非常複雜的手術，很多患者本來「活潑亂跳」，一但主動脈剝離卻可能很嚴重，家屬都會期望手術可以患者恢復原貌，但有時仍會有併發症甚至是恢復時間過長的問題。

他強調，復原程度牽涉到最初剝離的位置，若剝離位置影響腦部或脊椎血管，治療後癱瘓及中風的機率仍相對較高，又如侵犯腸胃道血管，也可能造成肝臟等器官缺血。