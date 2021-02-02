日本動畫《喬瑟與虎與魚群》台灣票房破千萬　日本影藝學院獎評選「優秀動畫」觀眾20刷

《喬瑟與虎與魚群動畫版》於台灣開出千萬票房佳績，成為今年第一部票房大破千萬的日本電影，更有觀眾已20刷。(圖/電影公司) 《喬瑟與虎與魚群動畫版》於台灣開出千萬票房佳績，成為今年第一部票房大破千萬的日本電影，更有觀眾已20刷。(圖/電影公司)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《喬瑟與虎與魚群動畫版》於台灣開出千萬票房佳績，成為今年第一部票房大破千萬的日本電影，更有觀眾已20刷。

由知名動畫公司「BONES」（又稱骨頭社）打造， 改編芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的《 喬瑟與虎與魚群動畫版》，榮獲有「日本奧斯卡」之稱的日本影藝學院獎「優秀動畫」肯定，台灣於20日上映，截至1月31日已經勇破千萬票房佳績，成為今年第一部票房破千萬的日本電影。

本片女主角「喬瑟」是位不良於行的身障人士，故事也在主角對夢想的追求之外， 刻劃出社會對身障人士最真實的一面，但並不將主角作悲情刻劃， 而是透過正能量去敘述女主角不放棄夢想， 並跟隨男主角一同堅持到底，藉此表達只要不輕易放棄自己的夢想， 夢想務必就會達成。

導演田村耕太郎說：「我實際上有詢問過身障人士， 平時是否會去觀賞這類以身障人士為主角的影視作品，但對方多以『 不會』回應，就因為這類作品多數在強調身障人士的悲情， 看了並不是太過愉快，這也促使我採用正能量的氛圍， 來製作這部動畫。」

本片讓許多網友聯想起日劇《 美麗人生》、國片《聽說》、日片《電影版聲之形》等優秀作品， 其中，身障觀眾在自己的臉書「小恩的輪椅 Life」分享觀影心得表示：「有許多小細節都是輪椅族心聲， 還有無障礙環境的設計上，都顯示出製作團隊的用心。」

「進場前和離場後， 觀看者有一點小小改變，我發現大家一直看著我， 而且眼神變得不太一樣，這也表示電影很震撼人心」， 「小恩的輪椅 Life」透露，「藉由電影立刻增加一點同理心，劇情中的景象對應到現實生活中， 大家都很親切地借我過，搭電梯時大家也變得很有禮貌， 這是我看電影後最大的收穫。」

本片的3DCG製 作，找來日本的「株式會社5」，委託其位在台灣的子公司「 五號影像」（Studio5）操刀，參與的製作團隊， 主要都是台灣專業動畫人才，包含模型師10人，動畫師4人、 美術設計師7人，以及專案經理3人，總共24位；負責片中魚的貼圖， 以及路人角色的服裝、髮型等製作設計。從2019年10月開始著 手製作，歷經半年時間。