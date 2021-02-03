〈時評〉價值觀、是非觀、道德觀碰到中國會轉彎

中國當局至今仍拒絕確認這次訪問的確切日期和細節，甚至未讓世衛專家入境，顯示出此次專家考察的敏感程度。對此世衛秘書長譚德塞感到失望。 中國當局至今仍拒絕確認這次訪問的確切日期和細節，甚至未讓世衛專家入境，顯示出此次專家考察的敏感程度。對此世衛秘書長譚德塞感到失望。

這是個價值觀、是非觀、道德觀錯亂的世界；這些錯亂，在許多居於全球領導地位者的身上都可以看到。

例如：聯合國秘書長古特瑞斯在1月29日呼籲，儘管美中兩國對人權的觀點不同，但應重塑關係，攜手對抗氣候變遷。這是什麼跟什麼？對抗氣候變遷很重要，對抗侵害人權就不重要？人權迫害者連非我族類「同胞」的異議、文化、信仰都不尊重了，還能尊重大自然、攜手人權捍衛者，共同致力人與環境的和平相處？難不成，只因人權是中國碰不得的禁忌話題，所以也自然是怕惹中國不高興的聯合國秘書長碰不得的禁忌話題了？碰到中國人權問題就自動轉彎的聯合國，是世界的聯合國，還是中國的聯合國？

德國總理梅克爾所屬政黨「基督教民主聯盟」（CDU），於1月23日召開分支黨代表大會，在感謝贊助商的名單中，排在首位的，不是德國的本土企業廠商，而赫然是備受爭議的中國國企「華為」！中國人在固有文化的薰陶下，豈止深黯有錢能使鬼推磨的奧妙道理，更透過全球的孔子學院、政治獻金在得心應手地實際運作著；德國人，沒聽過中國人「吃人的嘴軟、拿人的手短」的俚語嗎？沒聽過中國人「瓜田李下」的成語嗎？還沒見識領教過中國「藍金黃」藉滲透打遍天下無敵手的厲害嗎？

全球已超過一億人染病、奪走逾二百萬條人命的武漢肺炎，疫情至今看不到盡頭！武漢肺炎之所以由失控而全球擴散，追根究柢起來，世衛在防疫的黃金時間，配合中國隱瞞、輕描淡寫疫情，無疑扮演了共犯結構的最關鍵角色！不客氣講，沒有世衛的「保護傘」與關愛眼神的台灣，靠自我敏捷應變與一己之力，竟然有可圈可點的防疫成績表現，啟示了：沒有世衛的誤導、沒有對世衛的盲目信任，或者說根本沒有世衛這個組織，也許歐美各國反而會在繃緊神經下，更正視疫情，並嚴肅以對，也可能會讓局面改觀！

一年來，坐視武漢肺炎肆虐全球的世衛，自秘書長譚德塞以降，好像沒聽過有任何的檢討究責或走馬換將。一直予人在跟中國唱雙簧的世衛，最新上演的戲碼是，旗下的「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR），煞有介事於1月14日奔赴武漢，結束兩週隔離後，開始「透過科學瞭解（武漢肺炎）動物傳人的途徑」的溯源調查。

世衛獨立小組是演技太好還是太差？最先喊出武漢肺炎源於動物傳人的中國，原想栽贓給不會說話喊冤的動物最妥當了，後來發現如此一來卻洗不掉產地是中國的污點，是以，早已不彈此調久矣；世衛的獨立小組，一年後的今天還在「大膽假設」武漢肺炎是動物傳人，千里迢迢跑到想甩鍋的中國，能「小心求證」出啥結果？就算進入川普政府質疑洩毒、已清理了一年的武漢病毒研究所實驗室，還能／想查到啥蛛絲馬跡？真是，少低估中國、高估世衛了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）