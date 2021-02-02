【GameStop翻版】散戶狂買白銀 華爾街巨鱷的逆襲其實是陷阱？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上週Reddit散戶大軍與華爾街對沖基金的軋空大戰，撼動金融市場。不料，事件再出現驚人發展，大軍疑似轉進白銀市場，表面看似GameStop鹹魚大翻身的翻版，但有鄉民警告，這恐怕是華爾街巨鱷的伎倆，意欲轉移散戶焦點。

美聯社報導，原本搖搖欲墜的電玩零售商GameStop與娛樂控股AMC，在Reddit大批鄉民號召下瘋狂買進，導致股價飆漲，做空的對沖基金損失慘重，堪稱小蝦米對抗大鯨魚、反映財富聚積於少數人之手的世代不公聖戰。

事件餘波盪漾，這股奇襲卻疑似轉至貴金屬市場，1日白銀價格漲逾9%，來到每盎司29.42美元，一度創下８年高點，推特標籤#silversqueeze躍上熱門話題，連白銀相關貴金屬礦業也跟著受惠，Coeur Mining 上漲 17.6%，First Majestic Silver 狂漲18.7%、Hecla Mining spiked 也飆升21.8%。

部分分析師認為，這波漲勢的推手就是促升GameStop股價的同一批散戶，但許多投資人覺得事情沒這麼單純，懷疑是對沖基金商設下的陷阱。根據此「陰謀論」，對沖基金疑似先持有大量白銀部位，同時以匿名方式滲透Reddit論壇，鼓吹鄉民將資金從GameStop轉入白銀，藉此獲利，補回上週遭「劫掠」的鉅額損失。

與此同時，這波激戰標的GameStop之股價不意外地出現劇烈波動，驟跌28%至233美元，上週更是上下震盪，週四狂瀉44%，週五卻又飆漲68%。

高盛集團（Goldman Sachs）指出，上週的大混戰迫使避險基金大舉撤回投資，幅度是2009年金融危機以來之最。這類投資機構開始縮手，不再主打放空交易，而是重回傳統投資模式，亦即分散投資標的於各個漲勢看好的產業。儘管如此，其於股市的曝險水位猶處於史上高點，意味拋售風險仍高。