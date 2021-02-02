憂洛興雅人困境惡化 聯合國將開會討論緬甸局勢

聯合國發言人今天說，緬甸發生政變，基於擔憂仍待在緬甸的約60萬名洛興雅穆斯林生活困境惡化，聯合國安全理事會計劃明天就緬甸的最新發展召開會議。

緬甸軍方今天以「選舉舞弊」為由，對實質領袖翁山蘇姬的民選政府發動政變，在凌晨突襲行動中拘捕翁山蘇姬與其他政治領袖，政權轉移到緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中，並實施一年的緊急狀態。

緬甸軍方2017年鎮壓若開邦（Rakhine），造成70多萬名洛興雅穆斯林逃到孟加拉，目前仍困在難民營內。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與西方國家指控緬甸軍方展開種族清洗，但緬甸軍方矢口否認。

路透社報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴記者：「目前約有60萬名洛興雅穆斯林仍留在若開邦，其中12萬人實際上是受困於難民營內，無法自由移動，取得基本衛生與教育服務的管道非常有限。」

他說：「因此，我們擔憂緬甸局勢會導致他們的生活情況惡化。」

外交官員說，有15個理事國的聯合國安理會計劃明天在閉門會議中討論緬甸局勢。

擔任安理會2月主席的英國常駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）告訴記者：「我們想要解決對和平與安全構成長期威脅的問題，當然會與緬甸的亞洲與東南亞國家協會（ASEAN）鄰國密切合作。」