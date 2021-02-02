【互動地圖Q&A】2月3日起換新鈔•全台灣454據點一次看　配合防疫將採「實名制」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）農曆新年將至，明天(3日)開始就可換新鈔，財政部1日於臉書發文，提供全台換鈔據點；此外，由於適逢本土疫情升溫，7家公股銀行今年將一律採取「實名制」，要求民眾據實填寫姓名、電話等資訊，以利防疫。

今年換新鈔特別要注意遵守防疫守則+實名制唷~~ (中央社檔案照片)

中央銀行為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行等7家公股銀行及中華郵政公司，選定454家分行（郵局）作為指定兌鈔地點。

往年到金融機構換新鈔，只需填寫兌換金額、張數，但今年基於防疫，7家提供兌鈔據點的公股銀行，將要求民眾填寫姓名、電話、兌換當天日期等資訊，以落實實名制。

財政部1日特地在臉書發文，提供全台各縣市換新鈔據點，並提醒民眾，進入銀行請全程戴口罩，保持社交距離，配合現場防疫措施，拿完鈔票回家記得用肥皂勤洗手；若換鈔人潮多，也請遵守秩序、耐心等候。

綜合中央社與財政部臉書訊息，7家公股銀行將從2月3日至9日，連續5個營業日提供換新鈔服務；兆豐銀行雖並非央行指定換鈔行，但從2月5日起也會酌量提供服務；100元新鈔每人限兌100張，部分銀行也會在ATM內放置新鈔，民眾可多利用，免排隊、少群聚。

央行今年也結合Google地圖（超連結：https://reurl.cc/MZZ6RK），方便民眾使用手機查找換新鈔地點。

若想知道 各縣市分別有哪些銀行可以兌換新鈔 請看這裡 (依縣市尋找)

如果您還有疑問，財政部也整理了常見問題Q&A

◍何時兌換？

▸2/3─2/9（連續五個營業日）

▸兆豐銀行自2/5起提供換鈔

◍去哪兌換？

▸臺銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀及臺企銀，全臺共371家分行（另有郵局83家）；兆豐銀非央行指定換鈔行，仍酌量提供。

◍可換多少？

▸100元新鈔每人限兌100張；其餘面額酌量供應

▸部分銀行會在ATM放置新鈔，可免排隊少群聚