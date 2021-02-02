【52頻道變數多】台灣中嘉撤件寰宇•傳擬改送華視進駐　台視也積極爭取

中天新聞台換照不成，已從有線電視下架，52台暫成空頻，台視1月5日也表態爭取，希望台視新聞的努力可以被更多人看見。 （台視提供） 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）52台空頻近兩2個月，NCC證實中嘉數位已撤件寰宇新聞台。業界傳出華視將以每戶新台幣0.3到1元之間上架費跟中嘉數位簽約；華視表示，董事會已通過和中嘉的合作案，但內容還無法對外說明。

中天新聞台在去年 (2020年) 不予換照後，外界關注中天新聞台所在的52台由哪一個媒體進駐。NCC在今年(2021年) 1月20日首次審核52台移頻案，但是決議續行審議，除了關注消費者收視習慣外，也考量新聞頻道製播能力，包括新播與首播比例等。

中嘉數位旗下12系統原本提寰宇新聞台，大豐3系統與台灣寬頻通訊（TBC）5系統申請CNN進駐，在嘉義縣經營的世新、國聲申請以英語發音的法國新聞台FRANCE 24進駐，其餘42家系統送空頻。不過根據中央社報導，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗昨(2月1日)證實，中嘉數位已經撤件頻道變更申請案。

業者透露，華視會付上架費，已經在與中嘉數位進行簽約流程，由中嘉數位成為華視新聞台的頻道代理商，後續再跟其他系統業者洽談，中嘉數位撤件寰宇新聞台後，應該會改送華視到52頻道。

華視對此表示，經過和系統業者積極洽談，華視董事會通過和中嘉的合作案，但是基於商業洽談機密，具體合作內容和時間尚無法對外說明。

不過，業界分析，中嘉數位旗下雖然握有109.8萬戶，但是中嘉數位就算改送華視，還有另一個競爭對手台視。

業者指出，台視日前公開宣示積極爭取52台的決心，加上台視不僅跟各家系統業者關係好，原本也有上架到系統上，主要進行的只是「移頻」作業，後續誰會進駐52台，恐怕還有變數。