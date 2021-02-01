修憲提案改變「固有疆域」　台灣外交部：高度政治敏感性

民進黨立委陳亭妃（後右2）11日在立法院舉行邁向國家正常化修憲草案公聽會 民進黨立委陳亭妃（後右2）11日在立法院舉行邁向國家正常化修憲草案公聽會 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）民主進步黨「正國會」派系立法委員今（１）日在立法院舉行「邁向國家正常化」修憲公聽會，針對立委提案將「固有疆域」修改為「憲法效力所及地區」，與會的外交部條法司司長梁光中強調，這涉及高度政治敏感性；內政部地政司司長王成機則表示，究竟什麼是憲法效力所及地區的問題仍需定義，且將觸碰國際關係、兩岸關係等。

民進黨「正國會」立委日前提出「邁向國家正常化」修憲提案，並在10月間在立院連署人數達58位，已超過半數。當時立委陳亭妃便表示，預計召開四場公聽會，邀集政府、企業、社會及學界代表，針對提案版本的法律與政治影響充分討論。

外交部條約法律司司長梁光中指出，此次修憲草案內容包括將憲法增修條文前言「國家統一」字眼修正為「國家發展」，以及將條文內容「固有疆域」改為「憲法效力所及地區」，上述條文內容多涉及高度政治敏感性，希望朝野立委共同協商解決。

內政部地政司司長王成機則針對「固有疆域」議題回答，並表示即使改成「憲法效力所及地區」，然而到底什麼是憲法效力所及地區仍需要定義及說明。

王成機表示，是否採用所謂治權所及所在，需要全民共同思考，且此提案是否涉及領土變更，也將是一個很嚴肅且必須謹慎的議題，將涉及國際關係、兩岸關係等，對內必須得到全民共識，對外也要獲得國際社會的認同，這些都必須納入思考。