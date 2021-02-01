【汪洋中的戲院】 瑞典急診護士獲選 拋開疫情孤島嗑電影

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瑞典哥特堡國際影展（Goteborg Film Festival）日前推出「遺世獨立戲院」（The Isolated Cinema），從全球徵募一名民眾，在汪洋孤島中完成一週獨自看60部電影的挑戰。如今幸運兒出爐，瑞典急診室護理師雀屏中選，完美演繹新冠肺炎（COVID-19）下的影展旨趣。

《美聯社》報導，主辦單位從12,000名報名者中，選出了護理師安蘿絲（Lisa Enroth），她將在北海Pater Noster島礁改建的燈塔迷你旅館中，享有一週無人打擾的「隔離」觀影體驗。被疫情摧折身心的她，興奮表示，終於有時間喘口氣，好好享受一個人的時光。

安蘿絲1月30日搭小艇前往該島嶼，她可在房間、客廳，甚或燈塔塔頂透過線上觀賞本次影展的60部影片。一個人的戲院，唯有浪濤與無邊無際的海景相伴，這感受是孤寂還是自由呢？

影展藝術總監表示，此一企劃旨在讓世人思考，疫情如何影響人類與戲院的關係。受限於禁令，一般人只能透過網路觀看影展，難免掃興，但對這名抗疫尖兵而言，終於有整整七天，可以脫下口罩，不用全副武裝救治病患，不用連呼吸都戰戰兢兢，或許是一種難能可貴的救贖吧。

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瑞典急診護士獲選 拋開疫情孤島嗑電影（圖／美聯社）