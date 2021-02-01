台灣證交所：上週外資在集中市場賣超1,223.90億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/1/25~2021/1/29）外資在集中市場總買進金額為4,666.78億元，總賣出金額為5,890.68億元，賣超為1,223.90億元，另統計自2021年年初至1月29日止，外資總買進金額為1兆8,619.92億元，總賣出金額為1兆9,751.04億元，累計賣超為1,131.12億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆5,170.73億元新台幣，占全體上市股票市值的46.68%，較1月22日的23兆2,348.02億元新台幣，減少17,177.29億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進347,959千股，賣出208,343千股，買超139,616千股。

第二名：宏碁：買進202,009千股，賣出138,265千股，買超63,744千股。

第三名：群創：買進244,847千股，賣出201,332千股，買超43,515千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進305,377千股，賣出512,645千股，賣超207,268千股。

第二名：玉山金：買進46,980千股，賣出147,228千股，賣超100,248千股。

第三名：長榮：買進181,886千股，賣出279,901千股，賣超98,015千股。