北市府順利完成100億建設公債發行 獲2.61倍超額認購

臺北市政府於1/28順利完成新台幣100億元建設公債發行， 由台北富邦銀行擔任債券之標售及發行經理行。此為北市府睽違11 年以來首次發行公債，市場投標意願踴躍，總投標金額新台幣261 億元，相較於最終發行總額，超額認購倍數達2.61倍。 本次公債發行，不僅能協助北市府達到節約利息支出、 調整債務結構的目的，更有助於活絡債券市場、 引導資金到公共建設以帶動經濟發展，為大眾創造多重效益。

近年來臺北市債務餘額逐年下降，流通在外之建設公債已於民國10 8年全數清償完畢。本次北市府建設公債各年期發行金額分別為2年 期20億元(利率0.296%)、3年期24億元(利率0. 285%)、5年期30億元(利率0.292%)及7年期26億 元(利率0.300%)， 主要目的是取代部分未到期利率較高之銀行借款， 一方面每年能節約市庫利息支出達新台幣2,800萬元， 另一方面亦可將債務結構調整至更合理的配置。

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