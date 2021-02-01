2021全國首場NPDL新北校群課程分享會 接軌國際共同深度學習

2021年全國首場NPDL新北校群課程分享會今( 1)日在板橋高中辦理，邀請師大教授顧問團隊蒞臨指導， 對細部課程規劃交換意見，讓本市教師領先全國於寒假備課， 開學後新一波課程實施將帶來嶄新氣象。

NPDL(New Pedagogies for Deep Learning，又稱深度學習教學法) 全球夥伴聯盟是由一群學者專家在2012年於加拿大多倫多集會， 並與跨國企業和組織的合作下成立的，至2019年已有7國跨國夥 伴聯盟參與，約1,500多所學校加入行列， 協力建立新教育的知識與實踐策略，共同發展深度學習的教育學， 以及支持整體系統的轉化，深獲國際上的重視。

新北市板橋高中、中和高中、北大高中、新店高中、三民高中、 林口高中等6所學校教師從2019年開始參與NPDL國際組織成 員培訓計畫，6校師生使用線上課程、 評量工具投入發展課堂互動深度學習教學法，並在 2021年初時進行課程分享會， 希望能借鏡國際夥伴關係組織發展課程設計、教學策略、 評量等工具，融入新課綱變革，為課堂帶來全新的風貌。

板橋高中賴春錦校長分享，自從校內引進NPDL， 最不一樣的就是發生在老師身上的改變。 為了確實理解這個來自國外的教學法，老師們需從頭開始， 而原文書又非所有老師都能立即入手， 社群老師必須自己安排讀書會、轉化、然後實際操作產出課程設計， 從零開始讓老師秒變學生， 板中教師與學生透過NPDL教學法互動， 成為彼此共同的學習夥伴。

張明文局長表示，為了讓臺灣隊伍在國際表現更上一層， 未來將與國立、臺北市等16校，進行跨校群的公開觀課， 不只貫徹新課綱開放教室、全部教師公開觀課的核心精神， 也增強不同區域高中各項課程交流合作的機會， 這樣相互激盪下除了嘉惠新北學子， 老師也能從中得到深刻的增能與啟發， 不僅豐富學生學習歷程的多元表現， 同時更讓臺灣教育成果在國際上發光發熱。