2021全國首場NPDL新北校群課程分享會 接軌國際共同深度學習

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
2021年全國首場NPDL新北校群課程分享會今(1)日在板橋高中辦理，邀請師大教授顧問團隊蒞臨指導，對細部課程規劃交換意見，讓本市教師領先全國於寒假備課，開學後新一波課程實施將帶來嶄新氣象。
NPDL(New Pedagogies for Deep Learning，又稱深度學習教學法)全球夥伴聯盟是由一群學者專家在2012年於加拿大多倫多集會，並與跨國企業和組織的合作下成立的，至2019年已有7國跨國夥伴聯盟參與，約1,500多所學校加入行列，協力建立新教育的知識與實踐策略，共同發展深度學習的教育學，以及支持整體系統的轉化，深獲國際上的重視。
新北市板橋高中、中和高中、北大高中、新店高中、三民高中、林口高中等6所學校教師從2019年開始參與NPDL國際組織成員培訓計畫，6校師生使用線上課程、評量工具投入發展課堂互動深度學習教學法，並在 2021年初時進行課程分享會，希望能借鏡國際夥伴關係組織發展課程設計、教學策略、評量等工具，融入新課綱變革，為課堂帶來全新的風貌。
板橋高中賴春錦校長分享，自從校內引進NPDL，最不一樣的就是發生在老師身上的改變。為了確實理解這個來自國外的教學法，老師們需從頭開始，而原文書又非所有老師都能立即入手，社群老師必須自己安排讀書會、轉化、然後實際操作產出課程設計，從零開始讓老師秒變學生，板中教師與學生透過NPDL教學法互動，成為彼此共同的學習夥伴。
張明文局長表示，為了讓臺灣隊伍在國際表現更上一層，未來將與國立、臺北市等16校，進行跨校群的公開觀課，不只貫徹新課綱開放教室、全部教師公開觀課的核心精神，也增強不同區域高中各項課程交流合作的機會，這樣相互激盪下除了嘉惠新北學子，老師也能從中得到深刻的增能與啟發，不僅豐富學生學習歷程的多元表現，同時更讓臺灣教育成果在國際上發光發熱。