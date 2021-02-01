友善公托．幸福新北 新北90家公托達標

新北市公共托育不僅造福一般市民， 連政府服務機關的員工也受惠。 新北市政府稅捐稽徵處楊姓員工挺著7個月大的肚子說， 感謝侯友宜市長開辦稅捐處附設托嬰中心，而當初建議的劉姓員工， 她1歲1個月大的孩子將成為首位入托者，被托育老師稱為「班長」 。侯友宜表示，將孩子交給公托中心，員工則可以專心為民服務。

新北市政府1日舉行板橋中山、 板橋湳興及蘆洲國中等3家公托中心， 以及稅捐處托嬰中心聯合開幕典禮，侯友宜表示， 公托是所有市政建設的重點，他以朱市長8年60家的基礎， 希望4年內能做到公托倍增， 到今年農曆年前要完成90家的目標已達成。

侯友宜說，新北市善用各類公共空間設置公共托育， 包含使用學校39處、活動中心19處、稅捐處3處、 公益回饋空間10處、市場2樓8處、行政園區3處、辦公室3處、 停車場2處、勞工育樂中心1處、工業區1處， 甚至騰空的老人安養堂都拿來設置，目的就是希望多開設平價、 優質的公托，讓年輕父母歡喜生、快樂養。

侯友宜表示，他了解適合的空間越來越難找， 因此要求稅捐處等公家單位盤點現有空間， 協助社會局完成設立目標，另外在公幼和非營利幼兒園部分， 要增班設100班，今年就能提前達標， 這些政策都是希望幫助年輕父母來照顧嬰幼兒。

新北市政府財政局長李泰興表示，稅捐處托嬰中心可說是被「 逼出來的」，因為市長108年參加員工座談會， 有員工提到嬰幼兒的照顧議題，市長要求稅捐處重新檢視辦公空間， 於是將2、3樓空間重新調整，挪出1樓做中山公托中心， 2樓則做為員工子女托嬰中心，未來各地稅捐分處仍會持續檢討。

社會局長張錦麗表示，依「性別工作平等法」第23條規定， 凡雇用100人以上之雇主，必須設立托兒設施或適當之托兒措施， 新北市稅捐處附設托嬰中心便是依此設立，帶頭樹立友善職場榜樣， 落實性別工作平權，呼籲新北市各機關及企業也都能仿效。 尤其稅捐處1樓還設立中山公托中心， 收托一般市民朋友的年幼子女，充分展現敦親睦鄰。

張錦麗說，板橋中山公托可收35名、板橋湳興公托可收60名、 蘆洲國中公托可收50名，稅捐處附設托嬰中心則可收40名（ 但以員工子女優先），即日起同步開放網路及現場報名， 歡迎家長上社會局網站、育兒資訊網或「友善公托、幸福新北」 Fb查詢。

市議員黃林玲玲、王淑慧、洪佳君、板橋區長范姜坤火、 蘆洲區副區長林志能，以及板橋、 蘆洲多位里長和承辦單位理事長等均參加聯合啟用儀式， 並入內參觀稅捐處托嬰中心和中山公托中心。