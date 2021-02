台灣當代藝術博覽會ART FUTURE周末起跑！亞洲新星首獎、藝術財經致富論壇台北登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2021「藝術未來」邀請近50家畫廊參展,力推亞洲當代新銳藝術家,貴賓預展將於2月5日台北君悅酒店登場,2月6至7日則為公眾展期。

第三屆當代藝術博覽會「藝術未來」(ART FUTURE)匯聚近50家畫廊、藝術替代空間與藝術學院等,於國內五星級飯店「台北君悅酒店」舉辦,包括中村萌、六角彩子、草間彌生等拍賣市場上最新最熱門搶手的藝術家作品,總計超過450位的海內外參展藝術家與1000件作品。

「藝術未來」首於2019年創辦,由總監張學孔於2009年創辦Young Art Taipei理念,結合當代藝術博覽會與國際獎項,推廣亞洲年輕藝術家的藝術盛會。

「藝術未來」由「當代新銳藝術展區」(Young & Emerging Section)、「現當代藝術展區」(Modern & Contemporary Art Section)及「 亞洲新星獎」(ART FUTURE PRIZE)等三大計畫組成,專注培力亞洲新銳藝術。

今(1)日展前記者會上,時尚名模王心恬化身紅心字會弱勢兒童關懷大使出席,帶來自己的自創香氛品牌NAMUA那木瓦一同響應公益。王心恬表示,有愛的人,自身就會散發出一種馨香之氣,而做公益其實也是一種藝術的表現。

此次,「當代新銳藝術展區」再次力邀福利社、伊通公園參展,這些藝術替代空間是眾多知名藝術家的搖籃,為上一世紀開創藝術創作的自由風氣,並為下一世代實現當代藝術實驗精神;另外,許多藝術家也會捐出藝術作品義賣,像是陳克華的作品「馬」、林薇的作品「情比金堅」及廖文斌的作品「眸」會作為義賣用。

2021年重要亮點-「亞洲新星獎」,本屆徵件有來自巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、黎巴嫩、印度、馬來西亞、香港及台灣等國報名,在全球近百位40歲以下無畫廊經紀約的優秀藝術家激烈競爭下,共四位年輕的傑出藝術家-孟加拉的穆罕默德拉赫曼、台灣劉鳳鴒、曾彥翔及徐祖寬脫穎而出,取得首獎殊榮。

1月30至31日,台灣藝術財經論壇帶觀眾搶先認識藝術財富收藏與管理之道,由北京中央美院藝術管理與教育學院教授 張正霖教授、將來商業銀行總經理劉奕成、 博識本國法及外國法律師事務所葉茂林律師、富藝斯拍賣公李美玲等分享長年的藝術專業。

2021年2月5日為貴賓展期,2021年2月6至7日則為公眾展期。

|Participating Galleries 參展畫廊

3-Talents Art Gallery 三才畫廊・a.m. space・Art Ile 苡樂藝術空間・Artdoor gallery 藝境畫廊・Attitude Gallery 態度畫廊・C Art Trend 看見藝術・BUTCHART CONTEMPORARY ART SPACE 布查當代藝術空間・Check en 19 輕映19藝文空間・CHING YUAN ART 敬園藝術空間・CHUAN CHENG ART CENTER 傳承藝術中心・Cloud Gallery 青雲畫廊・Danriver Studio 淡江工作室有限公司・Donna Art 多納藝術・FreeS Art Space 福利社・Galerie Grand Siècle 新苑藝術・Galerie Naissance 尼頌詩藝術・GSA Gallery 國璽藝術・Hann Art Co., Ltd. 涵藝術・Haohaus好思當代・i599 Art Gallery i599藝術空間・iP-Mind Arts Gallery 乙皮-心關係藝術空間・IT PARK 伊通公園・JIN FINE ART 晉藝術空間館・Kuan art space 寬藝術空間・Kuo Mu Sheng Art Center 郭木生美術中心・LIANG GALLERY 尊彩藝術中心・LILI ART・Lotudit Art Gallery 洛德藝術畫廊・MacDuff Gallery 麥克道夫畫廊・Minghsin Art 茗昕藝術有限公司・Nicebuyart Gallery 品藝術・Our Arts 臺藝美學・Protean Gallery 揚曦藝廊・Rich Art Gallery 大雋藝術・SHAN SHU INTERNATIONAL CO 茉莉畫廊・Sincere Art Gallery 誠空間・Star Gallery 藝星藝術中心・Taiwan Contemporary Lacquer Association 台灣當代漆藝創作協會・Wingrow Art Gallery 萬菓國際藝廊有限公司・YAMI ART SPACE 亞米藝術・YIRI ARTS 伊日藝術計畫・YUAN RU GALLERY 宛儒畫廊・Yun Gallery 雲畫廊