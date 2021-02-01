結親終開花結果 國立陽明交通大學2/1揭牌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）陽明大學與交通大學合併後今（1）日正式揭牌，成為「國立陽明交通大學」（National Yang Ming Chiao Tung University，NYCU）。首任校長林奇宏在典禮上提出合校願景，副總統賴清德也期許陽明交大成為高等教育的領頭羊，為後疫情時代的台灣智慧醫療扮演重要角色。

林奇宏揭櫫了「一樹百穫計畫」，邀集師生與校友共同腦力激盪、提升對學校的認同感，就各項議題提出意見，盼於啟動後第一百日，提交一份有著十年展望、三年計畫的藍圖。

議題將涵蓋新穎教學、學術躍升、科技趨勢、大學社會責任，乃至於校歌校徽、校園美學等。此外，未來也將於產學共創校區，如台南校區，試辦產官學研合作平台。

因應龐雜校務，合校後首創校務長一職，由陽明校區楊慕華教授與交大校區李大嵩教授擔任。陽明交大也將致力推展國際化，透過洽簽協定等方式強化國際交流與交換學程，其中兩名副校長將主導產學共創與國際合作工作。

林奇宏表示，昨天早上有超過150位陽明交大兩校師生校友，自陽明校區出發，騎單車超過100公里抵達交大校區。根據中央社，陽明大學前校長郭旭崧透露，林奇宏在出發前打趣地說，一路上若車子有毛病，可找交大校友，若身體有問題，就找陽明。一句笑語點出了兩校合併優勢。

出席揭牌儀式的副總統賴清德，稱許兩校合併可成為各大學合併的典範，期許二者能將資通訊與醫療專業善加整合，在新冠肺炎後疫情時代，為台灣走出一條精準醫療與智慧醫療的大道。

日前宣布參選紐約市長選舉的台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang），父親是交大光電學院榮退教授，因此特地從美國發表祝賀信，表達了看好NYCU能在人工智慧、遠距醫療、機器人、穿戴裝置等領域發光發亮的潛力。

根據NYCU，合併後的國立陽明交通大學，共有9校區，分布於5縣市，包括台北、桃園、新竹、宜蘭與台南，共含19學院，1,400名教師，17,000名學生。