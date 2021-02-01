台灣資深媒體人趙少康•不排除參選黨主席　國民黨發言人: 資格不符

政治劇「國際橋牌社2」2020年12月27日在立法院取景，邀請資深媒體人趙少康（中）客串演出。左為演員蔣偉文。 中央社資料照片 政治劇「國際橋牌社2」2020年12月27日在立法院取景，邀請資深媒體人趙少康（中）客串演出。左為演員蔣偉文。 中央社資料照片

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，是否有參選黨主席資格備受矚目。國民黨發言人盧宸緯今天(2月1日) 說，按現行規定，參選黨主席須入黨或回復黨籍滿一年，且曾擔任中評委、中央委員，趙少康不符合參選資格。

國民黨主席江啟臣昨（1月31日) 證實，已經收到趙少康回復黨籍的申請，正式進入程序。江啟臣表示，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨，他非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度。

江啟臣指出，尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，國民黨都表示歡迎。

江啟臣今天（2月1日) 到雲林縣參加前高雄市長韓國瑜岳父李日貴告別式，被媒體追問趙少康申請回復國民黨籍之事時未作回應。

出席同一場合的國民黨智庫副董事長連勝文則表示，只要按照黨的規定，透過公平公正公開的程序會很好。雲林縣長張麗善說，只要認同國民黨、願意協助國民黨，想要入黨樂觀其成。

新北市長侯友宜今天表示，任何人願為國家、社會及為黨貢獻力量，讓國家會更好，他個人予以肯定並樂觀其成。

中央社引述趙少康今上午表示，前高雄市長韓國瑜力勸他參選，也支持他選黨主席，但因須當過中央委員、中評委才有參選資格。趙少康說，有資格就選、沒有資格就不選，先拿到資格，是否要選再說。

趙少康說，去年(2020年) 9月與韓國瑜見面，韓國瑜替台灣感到擔憂，認為只有他能救國民黨，支持他選國民黨主席，但因必須當過中央委員、中評委才有參選資格，韓國瑜表明會與黨主席江啟臣討論；至於有沒有資格選，「那是江啟臣的事」，有資格可以選、就再討論。

被問到是否有意參選2022年縣市長選舉或2024年總統大選，趙少康說，只要能為台灣做事，為藍軍做事，他不排斥任何位置。

趙少康上午受訪表示，自己本來認為政治給能幹的人去做就好，但台灣政治變成現在這樣，很像慈禧太后掌控、鼓動義和團，把理性的聲音都消滅；國民黨是最大在野黨，照理來說大家期望最高，但好像被嚇到不敢講話、表現讓人失望。

韓國瑜則在臉書粉絲團發文表示（如下圖) ，關於趙少康在記者會中說明已申請回復國民黨籍、且不排除參選國民黨主席一事，他對趙少康表達強烈敬意，感謝趙少康在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。

圖/韓國瑜臉書

韓國瑜指出，作為國民黨的一員，他也向趙少康表達強力支持，期盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。

國民黨發言人盧宸緯表示，按照現行黨章及2020年度黨主席補選作業細則，參選黨主席必須入黨或回復黨籍要滿一年，且曾擔任中央評議委員、中央委員，因此趙少康確實不符合參選資格。

國民黨立委林為洲今天表示，歡迎資深媒體人趙少康參選黨主席，但反對改變現有黨主席選舉規定。國民黨副秘書長柯志恩說，對趙少康驚人之舉，她寄予無限期待與祝福。歡迎趙少康回黨一起打拚，再寫「少康中興」榮光。

林為洲指出，當年讓韓國瑜「被動參選」，頒「榮譽黨員」給鴻海創辦人郭台銘參選。因人設事，造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？他認為，談改革，先建立法制、透明的制度。

不過，國民黨黨內人士也指出，國民黨主席選舉辦法中僅規定，國民黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，可以申請登記為黨主席選舉候選人。而中評委的資格由主席任命，也就是只要江啟臣願意，隨時可任命趙少康為中評委，讓趙少康取得競選資格。

有關參選黨主席必須入黨或回復黨籍滿一年，只有在黨主席選舉的作業細則中規定，黨內人士表示，作業細則與選舉辦法不同，修改選舉辦法須經全代會通過，但修改作業細則只要中常會通過。

因此，黨內人士說，只要趙少康取得中評委，且這次黨主席選舉的作業細則不放入回復黨籍期限的規定，趙少康就具備參選黨主席資格。