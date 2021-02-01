坐擁龜山島朝日海景 頭城全新酒店 春節前試營運

蘭陽烏石港海景酒店以Lan Yang為名，緊鄰宜蘭頭城烏石港，環抱東北角最美的海天一色， 可俯瞰蘭陽平原的田野風情，遠觀烏石漁港的遼闊天際，坐擁蘭陽八景中「龜山朝日」、「巃嶺夕煙」、「西峰爽氣」、「石港春帆」等四大絕美景致，為頭城第一家首具規模的渡假飯店；山與海的純粹感動，交匯出龜山島的艷陽、日落、雲霧、山嵐、海平線、島嶼等蘭陽意象，今年2/1即將開始試營運，正式與國人見面，喚醒大家對烏石港的在地記憶。

酒店大廳揉合白畫黑夜的光影交錯，以玻璃魚燈高掛，形成群聚的海洋盛事映象，魚兒悠游其中，呼應著遠到而來的旅客聚集港灣，在這裡與大海相遇；全館擁有135間景觀客房，山嵐客房盡覽雲霧繚繞的山間美景，海藍客房網羅浩瀚無際的蔚藍海岸，從深入蘭陽平原開始，陪伴旅客一起尋覓頭城舊時光。牛囍新春住宿專案，從小年夜至初五期間，以「自然體驗」、「在地食材」、「童趣生活」款待旅客，兩人同行，一泊一食，每房$5,600+10%起，一泊二食，每房$7,560+10%起，另備有茶苑、泳池、書閣等設施，讓短暫的旅行停留，重溫地方帶來的溫暖。

山嵐綠意與海景交匯的海景全日餐廳，則供應全天候自助餐，從早餐、午餐到晚餐，嚴選漁港現流魚獲和蘭陽在地蔬食，匯集當令豐富的美味料理，打動旅客的味蕾；擁有多家國際連鎖酒店經歷的行政主廚，曾為台北世大運選手村餐廳亞洲區總主廚，更為宜蘭在地人，以當地的漁業和農業為基底，專注故鄉美食，是對料理的熱忱，也是對故鄉的思情，用在地食材勾勒出獨特的宜蘭飲食記憶。試營運期間餐廳採預約制，除農曆春節外，1/27至2/28，特推出宜蘭縣民嘗鮮價85折優惠，讓宜蘭鄉親享受漁港邊短暫且寧靜的微幸福。