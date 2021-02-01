香格里拉台北遠東國際大飯店 打造浪漫西洋情人節

西洋情人節即將來臨，今年剛好落在春節假期，除了與家人親友團聚外，別忘了也為情人安排一個浪漫的約會行程！香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅義大利餐廳、ibuki日本料理、香宮及上海醉月樓，於2月12至14日期間同步推出情人節套餐，用五星級美食擄獲熱戀中的情人們，每位3,888元起，為了打造專屬情人假期，凡於上海醉月樓、香宮及ibuki享用情人節套餐，飯店還加碼贈送豪華客房免費住宿乙晚！

此外，一樓的The Cake Room則獻上情人節限定蛋糕「無盡愛戀」，每個1,580元。無論想用何種方式表達情意，香格里拉台北遠東許您一個難忘的情人佳節！

情人節限定 甜蜜饗美饌 用餐送住宿

饗愛‧馬可波羅義大利餐廳經典套餐 (每位4,250外加一成服務費)

位於飯店38樓絕佳位置，擁有迷人景觀與浪漫氛圍的馬可波羅義大利餐廳，一直是戀人約會首選，若想在這天安排驚喜求婚，馬可波羅餐廳高樓環景的求婚桌是求婚必勝的秘密武器！主廚徐維志精心設計經典六道式風味套餐，將戀人們相識相戀逐漸升溫的愛情歷程用道道美饌表達，包含北海道干貝薄片佐海膽、煙燻鴨胸肉、美國牛肉澄清湯佐澳洲低溫小牛菲力、龍蝦皇冠餃佐魚子醬，而主餐可依個人喜好選擇碳烤美國菲力牛排或碳烤西班牙伊比利帶骨豬排佐羊肚菌菇或義式香煎鱈魚佐海蘆筍或碳烤整隻波士頓龍蝦(需另加價800元)。餐後的巧克力情人節特色甜點以心型且大小層次堆疊的紅寶石、黑及白巧克力片搭配當季的新鮮草莓及巧克力布朗尼與慕斯，象徵雋永真摯的心意。

伊心‧ibuki情人節雙人套餐 (每位3,888元外加一成服務費)

ibuki日本料理餐廳(7F)為情人們設計了海鮮主題的套餐，包含生魚片、波士頓龍蝦黃金燒的烤物與鮑魚天婦羅的炸物，焦香鍋巴飯搭配烤過肉質肥美的白鰻魚佐柚子胡椒，入口鹹香滿溢，最後再以清香Q彈的抹茶麻糬紅豆湯甜點，代表你儂我儂的情意綿綿，日式料理的細膩美味，就像每份需要呵護經營的感情。

香戀‧香宮情人節套餐 (每位3,888元外加一成服務費)

喜愛中式料理的戀人們，首選香宮精緻粵式美饌，港籍主廚何競業以頂級食材變化道道經典又兼具創意的佳餚，推出「香戀」六道式風味套餐歌詠愛情，從「黑松露金湯龍蝦野菌羹」、「金箔炸釀蟹蓋」、「滋味士多啤梨焗肉排」到「豆漿番茄枝竹浸時蔬」等形色味美料理，共賞粵式浪漫！

醉愛‧上海醉月樓情人節套餐 (每位3,888元外加一成服務費)

擁有39樓高樓美景的上海醉月樓則推出滬式風情的「醉愛」情人節套餐，美食配美景，甜蜜更加倍！賴忠舜主廚設計七道滬式風味，從「南瓜竹笙花膠海鮮羹」、「龍王脫袍」、「家鄉松露蒸鮮魚」、「鮮菇牛柳粒」、「蟹黃小籠包」到最後讓情人甜入心的「甜心金棗紅豆鬆糕」，甜蜜共度美好夜晚！

用餐再享免費住宿 雙人食宿浪漫百分百

為了讓情人們盡情共度佳節，凡於上海醉月樓、香宮及ibuki日本餐廳享用雙人份情人套餐，即可免費入住豪華客房乙晚 (不含早餐)，舒適優雅的豪華客房備有大型景觀窗，盡攬城市璀璨美景，住宿還可使用飯店完善的健身設施、自在暢游全台北最高頂樓景觀溫水泳池，與情人甜蜜蜜享受兩人世界！住宿如未能於用餐當晚使用，也可於3月31日前的週日至週四擇一日使用 (豪華客房原價21,599元)。

「無盡愛戀」香草奶油草莓巧克力蛋糕 情人節限定蛋糕 (7吋/ 每個1,580元)

位於飯店1樓的The Cake Room特別於2月8日至2月15日期間推出情人節限定蛋糕「無盡愛戀」香草奶油草莓巧克力蛋糕，用濕潤鬆軟的巧克力海綿蛋糕製作而成，內餡搭配酸甜的糖漬草莓與蔓越莓、滑溜如絲香草奶油與增添口感的巧克力碎片，口感豐富層次分明，外型染上豔紅鏡面晶瑩光亮，並以三種不同顏色的紅寶石、黑及白巧克力製成的愛心造型與金箔點綴，象徵沉浸愛情裡的情人們心花朵朵開。