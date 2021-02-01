緬甸軍方接管政府　外交部：台灣僑民暫未受影響

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）緬甸軍方今（1）日上午對外宣布已接管政府，全國進入為期一年的緊急狀態，根據我國駐緬甸代表處目前掌握的資訊，緬甸的台僑人身安全暫時未受到影響。

今日稍早先是傳出緬甸疑似發生政變，實質領導人翁山蘇姬及政府高層遭「帶走」，隨後緬甸軍方便對外宣布已接管政府，並實施為期一年的緊急狀態（state of emergency）。

外媒報導，包括緬甸總統溫敏（Win Myint）及國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名政府領導要員目前的行動都已受到限制，首都奈比都（Nay Pyi Taw）與第一大城仰光（Yangon）部分區域的網路和電話通訊都已經暫時中斷。



外交部表示，根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到政局動盪的影響，駐處另外已經提醒旅居緬甸國人密切注意政局變化，並適時與駐處保持聯繫。

如果國人在緬甸遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

外交部及駐緬甸代表處目前正透過相關管道密切掌握緬甸政局發展，外交部對於緬甸政治情勢的急遽變化表示關切，呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。