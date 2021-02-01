【牛年報喜】台灣威力彩頭獎連20摃•2月1日開獎上看3.7億　新春「機動加碼」今開跑!

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）威力彩頭獎已連20摃，台彩估計，今(2月1日) 晚將上看新台幣3.7億元；威力彩春節「機動加碼」活動也從今天開跑，至4月1日前，威力彩頭獎若開出，下期台彩將加碼2億元，一下快速墊高頭獎金額。

自去年(2020年) 11月19日屏東潮州開出3.7億元頭獎以來，威力彩累計已連20期未開出，根據台灣彩券公司估計，今晚頭獎將再度上看3.7億元，若開出，將為2021年以來最高頭獎。

同時，台彩春節加碼活動也從今天起跑，由威力彩、BINGO BINGO賓果賓果兩遊戲率先拉開序幕。

威力彩~加碼規則

從即日起至4月1日，只要威力彩頭獎累計金額低於3億元，台彩就會「機動加碼」2億元，僅限1次。由於目前威力彩累計頭獎已高於3億元，今晚未達「機動加碼」條件；不過，只要在4月1日前，威力彩有開出頭獎，下一期就會加碼2億元。

舉例來說，假設威力彩頭獎在2月15日開出，2月18日下一期頭獎累計金額，會直接由台彩加碼增加2億元，使後續頭獎獎金能快速墊高。

BINGO BINGO賓果賓果遊戲

至於BINGO BINGO賓果賓果遊戲，從即日起至16日將連續16天加碼，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金全部加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數，由6倍提高為7倍。

大樂透~春節加碼

要等下周二也就是 2月9日才開始。

(資料來源: 中央社)