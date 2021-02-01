脫北外交高官訴心路歷程 為女兒放棄滯留北韓家人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一年多前成功脫北的一位北韓前外交官，近日接受CNN專訪，除了揭露北韓控制外交人員的手段，也提到了美國歷來政府對金正恩的去核化要求，根本是把自己逼到牆角，核武是金氏王朝的生命線，毫無商量的餘地。

前北韓駐科威特代辦大使柳賢雨（Ryu Hyun-woo）（投誠後改名）於2019年9月投奔南韓，是近年來叛逃的數名高官之一。他向CNN表示，核武是金家政權維穩利器，美國前幾任政府卻在檯面上公然要求廢核，把彼此推向進退維谷之境，談判破裂並不意外。

柳賢雨透露，當初為了能讓女兒過上好日子，在科威特與妻策畫月餘才決定叛逃，向科威特南韓使館尋求庇護，於數日後轉赴南韓。脫北的代價，他不是不清楚。為了控制外交官，政府通常會將官員的一名子女留置北韓，作為人質，一旦派駐海外的官員不忠，其家族將被連坐懲處。因此，他的三名手足、83歲老母、岳父與丈母娘，恐難逃報復。

柳賢雨出身北韓菁英家族，其岳父全日春掌管39號辦公室（Office 39），也就是所謂的金家「金庫」。阮囊羞澀的北韓政權，透過駐外大使館「創匯」時有所聞。根據柳賢雨，駐外期間，館內也派駐了不少「經濟交易」雇員，每人都有必須達成的「創匯業績目標」。尤其在此波灣國家，就有至少萬名北韓勞工，猶如奴工，收入全得匯回北韓政府。中國、俄國、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國，都是創匯工作的主要國家，直至聯合國2017因北韓核試祭出制裁後，這類創匯活動才在波灣國家銷聲匿跡。

柳賢雨提到，朝鮮半島大概只能減核，無法廢核，這是新上任的美國拜登政府較有望與金正恩達成的協議。他並呼籲拜登正視當初被川普忽視的人權議題，據傳金正恩治下，至少有12萬名男女老幼被關押在勞改營與政治監獄，過著暗無天日的生活。

儘管對被迫留在北韓的家人感到遺憾，柳賢雨唯一欣慰的是，女兒對新生活興奮無比，「終於可以盡情上網了」。

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