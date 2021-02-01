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【新冠肺炎】新增1例日本境外移入 案913採檢第8次又再確診

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/01 14:23

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案913)，個案去年底在日本曾確診並住院，採檢5次皆陰性方出院，回台後於自主健康管理期間再被確診。

指揮中心表示，案913為本國籍30多歲男性，去(2020)年1月至日本工作，因工作地有確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今(2021)年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

指揮中心指出，個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。

個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計912例確診，分別為798例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、74人住院隔離中。
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武漢肺炎
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境外移入

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