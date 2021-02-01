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波蘭總統簽署公告　台波司法合作協定將生效

波蘭是第一個和台灣簽署刑事司法合作協定的歐洲國家

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/01 13:57
台灣駐波蘭代表處施文斌（前右一）與波蘭駐台代表梅西亞（左前一）（外交部照片）

台灣駐波蘭代表處施文斌（前右一）與波蘭駐台代表梅西亞（左前一）（外交部照片）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）台灣與波蘭在2019年簽署刑事司法合作協定，而該協議在波蘭近日由總統杜達簽署並公告，待波蘭正式致函通知台灣後將正式生效。

台灣與波蘭在2019年6月簽署「台灣波蘭刑事司法合作協定」，由雙方駐處代表在我國外交部共同簽署，並由外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥與來訪的波蘭司法部次長皮耶比亞克（Lukasz Piebiak）等人共同見證。

依據這份協定，雙方應在完成各自內部必要程序後，以書面方式相互通知。台灣在立法院於2019年12月完成三讀程序後，就已經通知波蘭政府。

外交部昨（31）日則透過新聞稿表示，波蘭現也已完成其國內相關程序，除了眾議院丶參議院分別無異議通過外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也在1月28日簽署，波方也將正式致函通知我方，通知日將作為該協定的生效日。

外交部提及，波蘭是第一個和台灣簽署刑事司法合作協定的歐洲國家，協定內容觸及刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解的分享、追訴犯罪，以及犯罪預防資訊分享等五大領域。

近年台灣已和波蘭簽署「台波避免雙重課稅協定」、「台波科學高等教育合作協定」等協定，外交部表示，將持續努力，讓台、波在這良好的基礎上，更進一步深化合作夥伴關係。

台波關係
波蘭
刑事司法合作協定
外交部

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