【2021福袋】限量4000組！美廉社、誠品酒窖聯手首賣「臻選酒福袋」2/11開賣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美廉社一直在網友間以酒廉社相稱，也以自辦進口的各種酒款廣受民眾喜愛，為迎接即將來臨的2021年金牛年新春，首度與「誠品酒窖」合作推出「臻選酒福袋」，以小資價仟元就能買到雙品牌1+1聯名組合套裝，全台限量4000組，將在除夕(2/11)開賣。

「誠品生活」餐旅事業群總經理吳明都在1993 年打造「誠品酒窖」，架上所有酒款皆親自選品，更因大力推廣葡萄酒，獲法國農業部頒發「傑出貢獻榮譽騎士」獎項，帶領誠品酒窖走過近30年，品酩經驗為業界首屈。本次與美廉社推出聯名福袋，將誠品酒窖高端葡萄酒與美廉社自辦進口葡萄酒做搭配，讓品味生活隨手可得，巷口就是酒窖，在魅力的美廉社就能變身誠品酒窖中迷人的都會雅仕。

仟元福袋中隨機搭配誠品生活出品的風味級濾掛式咖啡。（美廉社提供）

美廉社表示，本次聯名合作福袋由誠品酒窖精選來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒和美廉社進口葡萄酒做搭配，誠品酒窖精選酒款中有多瓶市售價超過仟元，其中最貴的就要價1350元。

而美廉社搭配的則是推出上市就一度造成缺貨的明星新品「西班牙聖瓦勒羅酒莊卡麗農那DO格納希」，葡萄酒達人評價口味豐潤順口，單寧適中，優雅細緻，還有巧克力風味做收斂。

除了精選美酒外，仟元福袋中隨機搭配誠品生活出品的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，整組福袋最低下殺49折，超值優惠1000元，全台限量4000組，自除夕 (2/11)到初五(2/16)美廉社門市販售。

另外，為滿足更多的誠品酒窖高端酒友們，除夕凌晨零點起，美廉社於自家電商平台「GO美廉」，同步獨家推出誠品酒窖五款3000元福袋，嚴選2到3瓶市價約4500至5200元葡萄酒款，任買乙款現賺1500元，售完為止。

美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾。（美廉社提供）