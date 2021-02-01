快訊！10多萬劑輝瑞疫苗將抵台？指揮中心嚴正駁斥假新聞

針對媒體1日不實報導「10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台」，中央流行疫情指揮中心已召開緊急記者會嚴正否認。(圖擷取自Youtube) 針對媒體1日不實報導「10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台」，中央流行疫情指揮中心已召開緊急記者會嚴正否認。(圖擷取自Youtube)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 針對媒體1日不實報導「10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台」，中央流行疫情指揮中心已召開緊急記者會嚴正否認。

有媒體2月1日獨家報導指出，歐盟日前發布出口禁令，新冠疫苗何時來台引發關注。指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計二月四日由阿聯酋航空運送來台，民航局將於今天下午召開內部會議，討論冷鏈倉儲以及配送等技術問題。

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針對以上報導，指揮官陳時中於今日上午臨時召開緊急記者會表示，訊息被分段報導，指揮中心嚴正否認上述假消息，指出一定沒有2月4日（疫苗空運來台）這件事，現在也確定沒有拿到這十萬劑的疫苗，但正持續與各方管道進行接洽。

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此外，該報導也提及，台灣首批新冠疫苗，數量不多，僅有十幾萬劑，為輝瑞疫苗。為了運送疫苗，機艙已設置特殊冷鏈設備。至於十幾萬劑疫苗，醫護人員將為優先施打對象，重點為桃園地區的醫護人員，醫護人員共有六十五萬餘人，目前取得疫苗數無法全面施打。

然而，指揮中心表示，屆時若疫苗抵台將進行滾動式評估，整體以要照顧病人者為優先，或把守國門人員及警消等，但若以現階段時間點來看，桃園區域是被考慮的因素，並駁斥該報導提及的桃園醫護人員人數，應為30萬餘人。

關於不實報導的相關罰則，陳時中說，指揮中心蒐集相關資料請法制組研議，請大家不要政治操作。