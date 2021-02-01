聲援反對派領袖納瓦尼 逾5千示威者遭俄國警方暴力逮捕

俄國警方強勢逮捕聲援納瓦尼之示威者（圖／美聯社） 俄國警方強勢逮捕聲援納瓦尼之示威者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年遭到毒害、戲劇化在德國撿回一條命、毅然決然返回俄國後立刻遭到當局關押，引發人民憤懣，釀成俄國近年來最大示威。警方採暴力鎮壓，仍未能帶來嚇阻作用，五千多人遭到逮捕，全國陷入動盪。

《美聯社》報導，儘管官方在社群網站大肆警告、祭出牢獄之災威脅，並出動鎮暴警察，1月31日俄國跨11個時區的各城市仍出現大規模抗議。納瓦尼陣營並不罷休，呼籲支持者2日再走上街頭，對當局施壓。

今年44歲的納瓦尼，以打貪聞名，是總統普丁（Vladimir Putin）的眼中釘。他去年8月遭諾維喬克（Novichok）神經毒攻擊，在鬼門關前走了一回，歷經一番波折，才得以赴德國就醫，休養5個月後，決定於1月17日返國。不出意料，他一抵達國門，就被當局以違反假釋規定逮捕。

政治觀察組織OVD-Info指出，1月23日全國有4,000餘人被逮，31日逮捕規模更高達5,100人。民眾與警方爆發激烈衝突，並大喊「普丁下台」、「普丁小偷」，這裡指的是納瓦尼陣營曾公布的一支影片，指控普丁在黑海擁有一處超豪華宅邸，是收賄得來。

這次大規模拘捕行動，莫斯科就有1,600人，包括納瓦尼妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）。她於數小時後獲釋，1日將就參加非法示威一事出庭。當局甚至將納瓦尼兄長與親信軟禁，理由竟是「違反新冠肺炎禁令」。

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