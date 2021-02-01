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台灣立法院三讀通過年度預算　文化部總預算204億打造國家隊品牌

立法院三讀通過110年度文化部預算共204億元。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/01 10:21
立法院於29日三讀通過110年度中央政府總預算案，文化部長李永得表示，文化部未來將籌組國家隊(圖/中央社)

立法院於29日三讀通過110年度中央政府總預算案，文化部長李永得表示，文化部未來將籌組國家隊(圖/中央社)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 立法院三讀通過110年度文化部預算共204億元。

立法院於29日三讀通過110年度中央政府總預算案，文化部公務預算共約176.4億元，加計前瞻基礎建設預算27.6億元，合計110年度預算共204億元。

文化部長李永得表示，文化部110年度預算除通案刪減外，多獲委員同意通過，文化部將以建構完善藝文創作環境及支持體系，以及打造臺灣文化國家隊品牌為政策核心。

李永得說，鼓勵科技藝術發展創新、智慧博物館管理及升級，以及運用5G技術執行兩廳院示範場域、影音場域創新應用等計畫，以加速文化內容傳播，支持藝文產業生態系的永續發展。

在針對「發展國際數位傳播計畫」部分，由中央社執行的前導計畫將於3月屆期，文化部未來將以籌組國家隊的方式，擇定最佳團隊繼續執行，並持續聽取各界建議，希望儘快讓世界看見臺灣民主自由、文化藝術、產業經濟、公衛社福、生態景觀、觀光美食等多元特色與發展脈動。

此外，李永得指出，《文化藝術獎助條例》於本會期獲教育及文化委員會初審通過，文化部已提早展開盤點及研擬後續子法或配套措施的準備作業，期盼能於下會期獲三讀通過，儘速具體落實各項獎助及保障措施，並讓臺灣重回亞洲藝術品交易中心的位置。

立法院
文化部
李永得

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