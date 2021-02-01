緬甸疑政變翁山蘇姬遭拘留 外媒：軍方宣布進入一年緊急狀態

緬甸領導人翁山蘇姬（圖／美聯社） 緬甸領導人翁山蘇姬（圖／美聯社）

法新社和路透社等外媒報導，緬甸軍方透過麾下電視台宣布進入一年緊急狀態。另外，軍方今天奪下仰光市府控制權。

報導說，繼緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭捕之後，軍方發動政變的跡象日益明顯。

法新社記者目擊5輛軍用卡車在仰光（Yangon）市府院內，且有軍方將抵達該處上班的民眾打發走。

路透社同時引述軍方麾下電視台發出的消息說，緬甸軍方宣布進入為期一年的緊急狀態。

稍早報導：

緬甸今晨疑似發生軍事政變，報導說，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭拘押，被軟禁在家。

美聯社報導，緬甸議員原本今天要齊聚首都奈比多（Naypyitaw），召開去年大選以來的國會首場會議，但日前軍方一席話被廣泛視為威脅要發動政變，讓當地瀰漫著不安的氣氛。

法新社報導，75歲的翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」發言人苗紐（Myo Nyunt）今晨表示：「根據目前所見情況，我們不得不假設軍方正發動政變。」

苗紐透過電話向路透社說：「我想告訴人民，切勿倉促因應此事，行事也須遵守法律。」他還說，預料他也將遭到拘留。

全國民主聯盟去年11月大選中在國會上下兩院476席贏得396席，然而，根據軍方2008年擬定的憲法，軍方握有總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。

軍方指控大選存有舞弊，但未提出證據。

「紐約時報」報導，緬甸歷史學家吳丹敏（Thant Myint-U）表示，緬甸即將走向截然不同的未來，「我有種不祥的預感，覺得沒人真的有辦法掌控接下來發生的事」。

他還說：「要記住，緬甸是一個武器氾濫的國家，在種族和宗教方面充斥深刻歧見，數百萬人幾乎無法讓自己溫飽。」