國軍空域動態首納美機 學者：更能看清台海區域全貌

國防部自去年9月起公布共機在台灣西南防空識別區（ADIZ）動態後，今天首度公布美國軍機動態。學者林穎佑指出，共機動態有時不完全劍指台灣、也有可能針對美國，若加入他國動態，更能清楚看待區域全貌。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布「中共解放軍進入我西南空域活動情況」。今天的動態名稱改為「我西南空域空情動態」，並首度加入美國軍機動態，但僅標示機型、未標註飛行路徑，引起外界關注。

軍方人士指出，公布美國軍機動態的目的很簡單，就是希望讓國內國外關心此議題的民眾，能夠了解台灣西南防空識別區的動態，也讓此區域的狀況更加清楚，而公布美機動態並無特殊用意，因為台灣目前面對（中共）的威脅並未有所改變。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑表示，解放軍仍然是台灣的主要威脅，但有時共機的動作、不全然是劍指台灣，也有可能是針對美國、他國；若在即時軍事動態上納入其他國家，更能夠清楚看待區域動態的全貌。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲也舉例，日本防衛省的作法，是公布任何在日本防空識別區內的各國軍艦動態，包括中國、俄國、台灣，此舉讓外界可更加「中性」的看待軍事動態。

蘇紫雲也認為，國軍公布美機的動態是只僅限於今天、抑或未來都比照執行，仍必須再觀察一段時間後，才能推測國軍用意。

事實上，美國印太司令部24日證實，羅斯福號航空母艦打擊群23日進入南海演練，而根據國防部訊息，23日、24日共有6機型、28架戰機及慢速機進入台灣西南ADIZ；當時多名學者分析，共軍可能是對應美軍航艦而來，同時傳達對台政策不變的訊息。