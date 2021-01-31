新冠肺炎還沒完 專家示警下一波傳染病致死率恐達75%！

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情仍酣，一年過去了，全球政府依舊疲於奔命，但荷蘭一非營利組織警告，至少有十種傳染性疾病，尚無有效療法，當下一波新疫情來襲，人類將再度陷入苦戰。

《衛報》報導，由英國、荷蘭等政府資助的「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation）近日示警，中國爆發了立百病毒（Nipah Virus，NiV）疫情，此疾病致死率約高達45%至75%，可能會釀成下一波全球大流行。

根據該基金會，在WHO所列的16種可能釀成重大公衛威脅的傳染病中，有10種並未獲得世上20大藥廠「青睞」而加以研製疫苗與藥物，包括令人聞之喪膽的MERS與SARS以及裂谷熱（rift valley fever）。若驟然爆發，世人恐又得經歷如武漢肺炎般的煉獄。

立百病毒之宿主為蝙蝠，也可透過豬馬羊狗貓等中間宿主傳染給人類。1999年馬來西亞及新加坡出現疫情，2001年起在孟加拉陸續通報案例，印度也不時爆發零星疫情。

人類會因接觸接觸病豬、生病動物之口鼻分泌物與組織、呼吸道飛沫，甚或受病毒汙染的水果而感染。此外，印度與孟加拉也曾出因接觸患者分泌物與排泄物引發的人傳人案例。

立百病毒初期症狀類似流感，有些無症狀，有些出現輕重不一的呼吸道症狀，重症者恐致腦炎、抽搐、昏迷。可怕的是，有的患者痊癒後，仍留有抽搐或人格改變等後遺症。